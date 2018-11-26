كيف يمكن معالجة فقر الدم بالغذاء؟

تعتبر الخضروات والفاكهة مصدرًا غنيًا بالفيتامينات (shutterstock.com)

يعاني بعض الأشخاص من فقر الدَّم والتعب الشديد والإرهاق ويكون السبب ناتجاً عن نقص في عدد كريات الدم البيضاء او خلايا الدم البيضاء.

تلعب هذه الكريات دوراً مهماً في مقاومة الأمراض ومحاربة الفيروسات والجراثيم التي تدخل الجسم. فكيف يمكن معالجة هذا النقص بالغذاء؟

ماهي أعراض فقر الدم؟

• الأطعمة الغنية بالفيتامين C و H: يُعرف الفيتامين C بقدرته على زيادة عدد كريام الدم البيضاء. اما الفيتامين H فهو يعزز من إنتاج الخلايا القاتلة الطبيعية وتدمير الجراثيم والخلايا السرطانية.

• العسل: يُعتبر العسل غذاء فعالاً للنخاع العظمي الذي ينتِج كريات الدَّم البيضاء، كما أنّه يعالج العديد من الأمراض.

• الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك: يعمل علي زيادة عدد خلايا الدم المتعادلة.

• الثوم : يعزز جهاز المناعة ويحفز إنتاج الأجسام المضادة ويزيد من أعداد كرات الدم البيضاء.

ما هو فقر الدم (نقص الحديد)

• الخضراوات والفاكهة: تعتبر الخضروات والفاكهة مصدرًا غنيًا بالفيتامينات التي تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء. يمكن تناول البقوليات، المكسرات، والخضراوات داكنة اللون.

• تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين مثل البيض ومشتقات الألبان والدجاج.

• الشاي الأخضر: يزيد من مناعة الجِسم فهو مضاد للأكسدة الذي يحارب العدوى والأمراض.

• الزنك: يزيد من انتاج الاجسام المضادة وبالتالي رفع معدلات خلايا الدم البيضاء. ويمكن ايجاد الزنك في اللحوم الحمراء والفاصولياء ووالمحار والديك الرومي.

• الأسماك ومنها سمك السلمون: واحد من أفضل الأطعمة لزيادة خلايا الدم البيضاء. كما أنه يحتوي على الأوميجا 3 بكميات كبيرة مما يزيد من خلايا الدم البيضاء.

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