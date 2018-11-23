اكتشاف مادة في الخضروات والفواكه تقاوم الشيخوخة

اكتشف باحثون أمريكيون مادة طبيعية أطلقوا عليها مصطلح فستن Fisetin، تتمتع بالقدرة على إبطاء الشيخوخة وإطالة العمر وتحسين صحة الانسان .

وأوضحت الدراسات أن المُركب فستن Fisetin يساعد على تقليل معدل الخلايا التالفة في الجسم، وأن هذه المادة توجد في عدد من الخضراوات والفواكه، مثل التفاح والفراولة والخيار والبصل، إذ ثبت فعاليتها في تجارب أجريت على فئران مسنة، حسنت من صحتها وأطالت عمرها.

قناع مجرب لمحاربة الشيخوخة

وقال بول روبينز، الباحث المشارك في الدراسة من جامعة مينيسوتا، إن "هذه النتائج تشير إلى أنه بالإمكان تمديد الفترة التي يتمتع فيها الشخص بالصحة حتى نهاية الحياة"، مشيراً إلى أن أسئلة عديدة يجب الإجابة عنها، مثل "ما الجرعة الصحيحة التي يجب تناولها؟"

وقال موقع كلية الطب في جامعة مينيسوتا الأمريكية إن "الناس مع التقدم في العمر يحدث لديهم تراكم للخلايا التالفة في الجسم، ومع تراجع قدرة الجهاز المناعي على إزالتها، يحدث تدهور في الأنسجة".