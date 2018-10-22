أهم 5 أطعمة لمقاومة التجاعيد المبكرة

كوب يوميًا من عصير الجزر يساعد على تعزيز مرونة البشرة

الكولاجين هو عبارة عن بروتين موجود في أنحاء كثيرة من الجسم يعمل على ظهور البشرة فى صورة صحية نضرة، فهو المُكون الأساسي للأنسجة الليفية الموجودة في الجلد، العضلات، العظام، الأسنان، الأربطة، الغضاريف و عدسة العين.

ويمثل الكولاجين نسبة 30% من بروتين الجسم كله و 70% من بروتين الجلد. ويتميز هذا البروتين بالقوة و الصلابة حيث يساعد على حماية الأسنان و العظام و يجعلها صلبة وقوية.

أسرار الكولاجين التجميلية .. تعرفي عليها

لماذا ينخفض إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم؟

• عند التقدم في السن.

• عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

• الإجهاد.

• سوء التغذية وغيرها.



لذلك يوضح علماء التغذية أن هناك بعض الأغذية التي يمكن من خلالها الحصول على الكولاجين بصورة مباشرة مثل:

• الأسماك خاصة التونة والسلمون التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية وكمية كبيرة من الكولاجين.

• الخضار الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأخمر وغيرها. حيث تحتوي هذه الاطعمة على الليكوبين المضاد للأكسدة والذي يعمل على مقاومة الشمس وحماية الجلد من التلف.

7 مصادر طبيعية لأحماض أوميغا 3

• الجزر حيث يساعد كوب يوميًا من عصير الجزر على تعزيز مرونة البشرة وتعويض النقص في بروتين الكولاجين. وأيضًا يعطيكِ بشرة خالية من العيوب والبثور.

• الصويا فهي فعالة في زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة و توجد في الحليب والجبن والفول وأيضًا تعمل على الوقاية من علامات الشيخوخة بطريقة مذهلة.

سكراب الفراولة والزبدة لمنح الترطيب والنعومة للجسم ومكافحة التجاعيد:

المكونات:

• ملعقتان من مربى الفراولة.

• ملعقة زبدة صغيرة.

• 3 ملاعق من السكر الخشن أو الناعم.

• ذرة قرنفل أو قرفة.

الطريقة:

• يتم إذابة الزبدة على نار هادئة ثم إضافة السكر عليها.

• وبمجرد أن تغلي ضعي عليها المربي واتركيها على النار لمدة دقيقة ثم اشطفي جسمك أو عرضيه للبخار ثم جففيه.

• ضعي السكراب عليه وافركيه بحركات دائرية ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اشطفي جسمك بالماء فقط.

لمزيد من صحتكِ وجمالكِ:

أسرار الكولاجين التجميلية .. تعرفي عليها

أضرار وفوائد حبوب الكولاجين