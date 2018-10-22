تحدي مرض سرطان الثدي بالشاي الأخضر!

يحتوي على مضادات حيوية ذات فعالية أكثر مائة مرة من الفيتامين (C)

دوماً ما نسمع عن فوائد الشاي الأخضر، ومن المعروف انه يحتوي على مضادات حيوية ذات فعالية أكثر مائة مرة من الفيتامين (C)، و أفضل ب 25 مرة من فيتامين (E)، ما يساعد في حماية خلايا الجسم من الضرر، إلا أنه وفي دراسة أمريكية حديثة وجد باحثوها أن مستخلصاً من الشاي الأخضر قد يتمكن من وقف نمو الورم السرطاني في الثدي وتمدده في الجسم.

وقالت الدكتورة "كاثرين كرو"، من مركز "كولومبيا" الطبي الجامعي في نيويورك، أنها هي وزملائها اكتشفوا فوائد مستخلص "بوليفينون إي"، والموجود في الشاي الأخضر، في الحد من تطور سرطان الثدي خلال تحليل دراسة سابقة أجريت على 40 امرأة يعانين من المرض.

وأوضحت "كرو" أن هذه الدراسة صغيرة ولا يمكن إصدار نتائج حازمة، لكنها قد تساعد في فهم آليات مكافحة الأورام، بحسب صحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

و يشار إلى أن النساء أخذن كميات مختلفة من المستخلص، واخريات أخذن مادة أخرى وأخضعن لفحص عينات بول ودم بعد شهرين و4 و6 أشهر، وتبين بعد شهرين أن اللواتي أخذن المستخلص سجلن تراجعاً في معدل نمو الورم أكثر من اللواتي لم يحصلن عليه، وهو ما يعد مؤشراً أساسياً لتطور سرطان الثدي، فيما لم يعد الاختلاف كبيراً بعد تلك الفترة.

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