حملة البوابة للتوعية بسرطان الثدي لعام 2019

السرطان هو مجموعة متشابكة من الأمراض وليس مرضاً واحداً،السرطان يبدأ في الخلايا ، والخلية هي وحدة الحياة الأساسية في جسم الكائن الحي، يتكون الجسم من عدة انواع من الخلايا، وفي الوضع الطبيعي فإن الخلايا تنمو وتنقسم لتشكيل خلايا جديدة فقط عندما يحتاج الجسم لذلك . وهذه العملية المتتابعة تساعد على بقاء الجسم في صحة جيدة.لكن أحياناً تواصل بعض الخلايا عملية الانقسام عندما لا تكون هناك حاجة لخلايا جديدة.هذه الخلايا الإضافية تشكل كتلة من الانسجة يطلق عليها اسم" الورم".والأورام بدورها تكون إما "حميدة" أو " خبيثة".

الأورام الحميدة: عادة يمكن إزالتها وهي في معظم الحالات لا تعاود الرجوع. كما أنها لا تنتشر في أجزاء الجسم الاخرى، والأهم من ذلك هو أنها نادرا ما تشكل خطراً على الحياة.



الأورام الخبيثة: وهي السرطان . حيث تكون الخلايا في هذه الأورام شاذة وتنقسم بدون سيطرة أو نظام ، وباستطاعتها أن تخترق الأنسجة والأعضاء المجاورة لها وتتلفها . بالإضافة إلى ذلك، فإن الخلايا السرطانية تستطيع الانفصال عن الورم الخبيث ودخول الدورة الدموية والنظام الليمفاوي،وهكذا يمكن للسرطان أن ينتشر من موقعه الأصلي ليشكل

أوراما أخرى في أعضاء مختلفة من الجسم ، وانتشار .Metastasis السرطان يسمى " الانبثاث أو النقائل".

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