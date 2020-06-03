أطعمة علاج الإسهال عند الأطفال

الإسهال هو إخراج البراز على شكل ماء أو بشكلٍ متكرر إلى حد يفوق الوضع الطبيعيّ، الإسهال من المشاكل الصحية الشائعة للغاية بين الأطفال والرضّع، ويمكن أن يتسبب بحدوث عدد كبير من المضاعفات.

ومن أسباب الإسهال عند الأطفال هي العدوى، تناول بعض أنواع الأدوية، فرط النموّ البكتيريّ للأمعاء، داء الأمعاء الالتهابيّ، حساسية الأطعمة،القولون العصبي مرض حساسية القمح.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة أطعمة مفيدة لطفلك لعلاج الإسهال:

1- الموز: يسهل هضمه غني بالبكتين pectin (وهي ألياف تساعد على امتصاص السوائل في الأمعاء، ومن ثم تحريك البراز بسهولة)، والإنولين (ألياف تساعد على نمو البكتيريا النافعة «بروبيوتيكس» في الأمعاء).

2- التوت: المجفف، أو مغلي التوت المجفف المطحون لمدَّة 10 دقائق. يحتوي على مادَّة قابضة للأنسجة، وتقلل من الالتهاب وإفراز السوائل والمخاط، كما يحتوي على ألياف البكتين.

3- عصير التفاح: مصدر جيِّد للبكتين مثل الموز، إلا أنَّ نسبة الألياف العالية في التفاح الخام تجعله صعب الهضم؛ لذا فإنَّ تسويته تجعله سهل الهضم ويسمح لجسمك بالاستفادة من البكتين والسكر والمغذيات الأخرى التي يحتوي عليها.

4- الأرز الأبيض والبطاطس المهروسة؛ لأنَّها سهلة الهضم لاحتوائها على قليل من الألياف، لكن من دون إضافة زبد عليها؛ لاحتوائه على دهون عالية ما قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص.

5- التوست الأبيض والبقسماط: الحبوب الكاملة هي الأفضل في الطبيعي، لكن عند الإسهال فإنَّ إزالة القشرة الخارجيَّة يجعل هضمها أسهل.

6- الزبادي: لأنَّه يحتوي على بكتيريا مفيدة للجهاز الهضمي.

7- الدجاج المطهي على البخار: مصدر بروتين سهل الهضم.

8- مشروبات الأعشاب: حيث لها مفعول مهدئ، خاصة مشروب النعناع؛ إذ يقلل التقلصات والغازات، والبابونج الذي يشارك النعناع في تقليل التقلصات، بالإضافة إلى تقليل التهاب

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