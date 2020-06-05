11 معلومة طبية مهمة من طبيب النساء والأطفال

هناك العديد من الأمور المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار أثناء رعاية المولود الجديد. وهذه النصائح والاقتراحات تجعل الأمومة الجديدة أسهل، ومنها:
التجشؤ: من المهم أن تجعلي طفلك يتجشأ بعد الرضاعة للتخلص من الهواء الزائد. وهذه طريقة بسيطة للحفاظ على معدة طفلك.
وكل ما عليك ان تفعليه هو أن تضعي طفلك في وضع مستقيم على كتفك وبلطف إضغطي على ظهره.
الاستحمام: من المهم خلال حمام أطفال حديثي الولادة استخدام الاسفنجة فقط خصوصا في أول أسبوعين وقبل سقوط الحبل السري المتبقي خارجاً.
تغيير الحفاظات: عليك تغيير حفاظات طفلك بشكل متكرر، وفي أسرع وقت ممكن. وقبل وضع الحفاظة الجديدة، قومي بمسح الجلد برقة بالكريم الخاص الذي يعمل بمثابة حاجز ضد الرطوبة.
تطهير اليدين: تحتاجين إلى حماية الطفل من العدوى عبر المحافظة على النظافة الجيدة. احرصي على نظافة يديك دائما قبل التعامل مع طفلك، خصوصا بعد تغيير الحفاظة.
النوم: يحتاج طفلك أن ينام 16 ساعة على الأقل كل يوم، ضعيه على ظهره. هذا هو وضع النوم الأكثر أماناً للطفل. ولا تقومي بهز طفلك لا قبل النوم ولا عندما تريدينه ان يستيقظ، تذكري أن الأطفال حديثي الولادة لا يحتملون استخدام العنف معهم.
ننصحكِ بالمحافظة على النظافة العامة وعدم استخدام المغاطس والغسولات المهبلية لأنها تؤدي إلى تخريش المهبل وقد تكون عاملا للإصابة بالالتهابات.
وعليك استخدام الملابس الداخلية القطنية لتجنب الرطوبة، والمحافظة على نظافة الملابس الداخلية وتعريضها للشمس.
• الإفرازات المهبلية الطبيعية لا لون ولا رائحة لها وقد تزداد عند الحمل وأخذ حبوب منع الحمل بسبب التغيرات الهرمونية وكذلك تزداد عند الإباضة في منتصف الدورة الشهرية ولوحظ كذلك زيادة الإفرازات عند السيدات شديدات العصبية.
• إذا كانت الإفرازات ذات لون أبيض حليبي متخثر مع حرقة وحكة مهبلية فهذا يعني الإصابة بالتهابات مهبلية فطرية.
• إذا كانت الإفرازات صفراء أو كريمية مع رائحة كريهة مثل رائحة زنخ السمك فذلك يعني الإصابة بالتهابات مهبلية بكتيرية.
• إن كانت الإفرازات صفراء أو مخضرة غزيرة رغوية ذات رائحة مع حرقة في المهبل فأنتِ مصابة بالتهاب مهبلي بالمشعرات المهبلية وهذا من الأمراض التناسلية والمنقولة جنسياً.
• عليك في حال شعورك بأي من الأعراض المذكورة أعلاه مراجعة الطبيب للعلاج ومتابعة علاجك حتى لا تتكرر الالتهابات وتؤدي لمضاعفات عديدة.
التجشؤ: من المهم أن تجعلي طفلك يتجشأ بعد الرضاعة للتخلص من الهواء الزائد. وهذه طريقة بسيطة للحفاظ على معدة طفلك.
وكل ما عليك ان تفعليه هو أن تضعي طفلك في وضع مستقيم على كتفك وبلطف إضغطي على ظهره.
الاستحمام: من المهم خلال حمام أطفال حديثي الولادة استخدام الاسفنجة فقط خصوصا في أول أسبوعين وقبل سقوط الحبل السري المتبقي خارجاً.
تغيير الحفاظات: عليك تغيير حفاظات طفلك بشكل متكرر، وفي أسرع وقت ممكن. وقبل وضع الحفاظة الجديدة، قومي بمسح الجلد برقة بالكريم الخاص الذي يعمل بمثابة حاجز ضد الرطوبة.
تطهير اليدين: تحتاجين إلى حماية الطفل من العدوى عبر المحافظة على النظافة الجيدة. احرصي على نظافة يديك دائما قبل التعامل مع طفلك، خصوصا بعد تغيير الحفاظة.
النوم: يحتاج طفلك أن ينام 16 ساعة على الأقل كل يوم، ضعيه على ظهره. هذا هو وضع النوم الأكثر أماناً للطفل. ولا تقومي بهز طفلك لا قبل النوم ولا عندما تريدينه ان يستيقظ، تذكري أن الأطفال حديثي الولادة لا يحتملون استخدام العنف معهم.
ننصحكِ بالمحافظة على النظافة العامة وعدم استخدام المغاطس والغسولات المهبلية لأنها تؤدي إلى تخريش المهبل وقد تكون عاملا للإصابة بالالتهابات.
وعليك استخدام الملابس الداخلية القطنية لتجنب الرطوبة، والمحافظة على نظافة الملابس الداخلية وتعريضها للشمس.
• الإفرازات المهبلية الطبيعية لا لون ولا رائحة لها وقد تزداد عند الحمل وأخذ حبوب منع الحمل بسبب التغيرات الهرمونية وكذلك تزداد عند الإباضة في منتصف الدورة الشهرية ولوحظ كذلك زيادة الإفرازات عند السيدات شديدات العصبية.
• إذا كانت الإفرازات ذات لون أبيض حليبي متخثر مع حرقة وحكة مهبلية فهذا يعني الإصابة بالتهابات مهبلية فطرية.
• إذا كانت الإفرازات صفراء أو كريمية مع رائحة كريهة مثل رائحة زنخ السمك فذلك يعني الإصابة بالتهابات مهبلية بكتيرية.
• إن كانت الإفرازات صفراء أو مخضرة غزيرة رغوية ذات رائحة مع حرقة في المهبل فأنتِ مصابة بالتهاب مهبلي بالمشعرات المهبلية وهذا من الأمراض التناسلية والمنقولة جنسياً.
• عليك في حال شعورك بأي من الأعراض المذكورة أعلاه مراجعة الطبيب للعلاج ومتابعة علاجك حتى لا تتكرر الالتهابات وتؤدي لمضاعفات عديدة.
Via SyndiGate.info
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