البوابة - أطعمة يفضل تجنبها على وجبة السحور في شهر رمضان، وهو من المواضيع المهمة جدًا كون وجبة السحور تعتبر وجبة رئيسية كونها تساعد على تنشيط الجسم وإتمام أعماله بكل يسر ودون أي مشاكل صحية.

أطعمة يفضل تجنبها على وجبة السحور

المقالي بأنواعها

إن زيادة محتوى الزيت في المقالي يجعل توازن السوائل في الخلايا قليل ويزيد العطش وكذلك معظم المقالي تحتوي على نسبة الأملاح.

الأجبان المالحة

يجتاج جسم الإنسان إلى كميات ماء أكبر وذلك للتخلص من محتوى الصوديوم الموجودة في الأجبان والأكلات المالحة.

المخللات والأسماك المالحة

تعتبر المخللات وسيلة جيدة لزيادة استهلاكنا من الخضار، لكن يجب الحذر من محتوى الملح فيها وعدم المبالغة فيه، ويفضل غسلهم قبل تناولهم ولا يفضل تناولهم عند وجبة السحور.

المعلبات

تعتبر نسبة الأملاح الموجودة في المعلبات والمواد الحافظة تزيد من الشعور بالعطش والاحتياج للماء.

المسليات المالحة

تعتبر جميع المسليات المالحة مثل الشيبس والبسكويت والمكسرات المالحة غير مناسبة لوجبة السحور فهي تعتبر غير مشبعة وغير مفيدة أيضاً وتحتوي على الكثير من الملح.

الحلويات

يعتبر السكر سبب رئيسي للشعور في العطش بشهر رمضان، ويسبب المحتوى العالي من السكر إلى العطش واحتياج الجسم للكثير من الماء، لذلك يفضل استبدال الحلويات بالفواكة لأنها مشبعة وتحتوي على نسبة عالية من الالياف المهمة للجسم، وتقلل الشعور بالعطش لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء.

الشاي أو القهوة

تعتبر الكافيين الموجودة في الشاي او القهوة او أي مشروب يحتوي على الكافيين يساعد على إدرار البول وايضاً زيادة اجتياج الجسم للماء وبالإضافة إلى فقدان الترطيب مما يزيد الشعور بالجوع والعطش ايضاً.

أفضل سحور في رمضان

الفول لأنه يحتوي على الحديد والفسفور ويعتبر غني بالبروتينات والفيتامينات المهمة للجسم وخاصة الأطفال.

البيض لأنه يحتوي على البروتين الذي يساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة.

التمر يعتبر افضل سحور على الإطلاق لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والسكر.

الموز لأنه يساهم في تقليل الشعور بالعطش خلال نهار شهر رمضان، لأنه يحتوي على مادة البوتاسيوم، ويعتبر علاج لمرضى قرحة المعدة والتهاب الأمعاء.

أكلات صحية للسحور