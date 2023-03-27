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طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

نادين طاهر

نادين طاهر

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 08:43
طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان
طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

البوابة - ينتظر الكثيرون شهر رمضان المبارك لاتخاذ قرار إنقاص الدهون خلال الشهر الفضيل، معتبرين ان بالامكان خسارة جزء من الوزن خلال الصيام، و هذا أيضاً ما يتفق معه معظم الأطباء المختصون وخبراء التغذية، وفيما يلي أفضل طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان:

طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

1- عدم استهلاك التمر بكميات كبيرة
2- المشي نصف ساعة قبل الإفطار
3- تجنب الشبع والتخمة
4- التقليل من تناول الحلويات
5- عدم البدء بالعصائر
6- عدم إهمال وجبة السحور
7- الإبتعاد عن المقليات

نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

  • تناول وجبة إفطار متوازنة وخفيفة
  • شرب كميات جيدة من الماء 8 أكواب على الأقل وتقسيمهم بين وجبة الإفطار والسحور.
  • الإكثار من تناول الفواكة والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار، الطماطم، البطيخ.
  • تناول الأسماك واللحوم والدجاج في رمضان للحصول على البروتين الكافي للجسم.
  • عدم إهمال السلطة أو الفتوش لتوفير العناصر الغذائية المهمة للجسم.
  • تناول 3 تمرات يومياً عند الإفطار لأنها غنية بالألياف ومصدر مهم للسكر الذي يحتاجه الصائم بعد الصيام.
  • عدم إهمال وجبة السحور.
  • تجنب الحلويات قدر المستطاع.
  • تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأملاح مثل المخللات، الزيتون، الكاتشب، المايونيز، منتجات الأسماك.
  • ممارسة الرياضة.

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