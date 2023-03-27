البوابة - ينتظر الكثيرون شهر رمضان المبارك لاتخاذ قرار إنقاص الدهون خلال الشهر الفضيل، معتبرين ان بالامكان خسارة جزء من الوزن خلال الصيام، و هذا أيضاً ما يتفق معه معظم الأطباء المختصون وخبراء التغذية، وفيما يلي أفضل طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان:
طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان
1- عدم استهلاك التمر بكميات كبيرة
2- المشي نصف ساعة قبل الإفطار
3- تجنب الشبع والتخمة
4- التقليل من تناول الحلويات
5- عدم البدء بالعصائر
6- عدم إهمال وجبة السحور
7- الإبتعاد عن المقليات
نصائح لإنقاص الوزن في رمضان
- تناول وجبة إفطار متوازنة وخفيفة
- شرب كميات جيدة من الماء 8 أكواب على الأقل وتقسيمهم بين وجبة الإفطار والسحور.
- الإكثار من تناول الفواكة والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار، الطماطم، البطيخ.
- تناول الأسماك واللحوم والدجاج في رمضان للحصول على البروتين الكافي للجسم.
- عدم إهمال السلطة أو الفتوش لتوفير العناصر الغذائية المهمة للجسم.
- تناول 3 تمرات يومياً عند الإفطار لأنها غنية بالألياف ومصدر مهم للسكر الذي يحتاجه الصائم بعد الصيام.
- عدم إهمال وجبة السحور.
- تجنب الحلويات قدر المستطاع.
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأملاح مثل المخللات، الزيتون، الكاتشب، المايونيز، منتجات الأسماك.
- ممارسة الرياضة.
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