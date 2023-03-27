البوابة - ينتظر الكثيرون شهر رمضان المبارك لاتخاذ قرار إنقاص الدهون خلال الشهر الفضيل، معتبرين ان بالامكان خسارة جزء من الوزن خلال الصيام، و هذا أيضاً ما يتفق معه معظم الأطباء المختصون وخبراء التغذية، وفيما يلي أفضل طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان:

طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

1- عدم استهلاك التمر بكميات كبيرة

2- المشي نصف ساعة قبل الإفطار

3- تجنب الشبع والتخمة

4- التقليل من تناول الحلويات

5- عدم البدء بالعصائر

6- عدم إهمال وجبة السحور

7- الإبتعاد عن المقليات

نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

تناول وجبة إفطار متوازنة وخفيفة

شرب كميات جيدة من الماء 8 أكواب على الأقل وتقسيمهم بين وجبة الإفطار والسحور.

الإكثار من تناول الفواكة والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار، الطماطم، البطيخ.

تناول الأسماك واللحوم والدجاج في رمضان للحصول على البروتين الكافي للجسم.

عدم إهمال السلطة أو الفتوش لتوفير العناصر الغذائية المهمة للجسم.

تناول 3 تمرات يومياً عند الإفطار لأنها غنية بالألياف ومصدر مهم للسكر الذي يحتاجه الصائم بعد الصيام.

عدم إهمال وجبة السحور.

تجنب الحلويات قدر المستطاع.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الأملاح مثل المخللات، الزيتون، الكاتشب، المايونيز، منتجات الأسماك.

ممارسة الرياضة.

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