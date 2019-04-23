10 أطعمة تجعلك تعجّل بشيخوختك‎... اكتشفيها!

هناك أطعمة عليك تجنّبها للمحافظة على إشراق بشرتك، صحة أسنانكِ وجسدكِ، وبالتالي شبابكِ.

السكريات

عندما تزيد نسبة السكّر في الجسم تلتصق بالكولاجين فتفقد البشرة ليونتها وتظهر التجاعيد. الكثير من السكّر يؤدي أيضاً إلى زيادة في الوزن، التهابات، ألم في المفاصل والرأس، جميعها عوامل تجعلكِ تبدين متقدّمة في السنّ.

الدهون غير المشبعة

مثل السكّر، لهذه الدهون تأثيرها السلبيّ على البشرة والرشاقة خصوصاً والصحّة عموماً. متواجدة في الخبز، الكعكات، البطاطس، الهامبرجر وغيرها من المأكولات اللذيذة والتي عليكِ الابتعاد عنها قدر المستطاع.

الملح

يسبّب الملح بجفاف الجسم، مما يؤدي إلى التعب وبشرة غير مشرقة وشابّة. يؤثّر هذا المكوّن سلباً على العظام أيضاً.

المأكولات المقليّة

تؤدي المأكولات المقليّة غلى تكسّر الكولاجين في البشرة وظهور التجاعيد.

القهوة

القهوة وكلّ مشتقات الكافيين تسبّب نشاف البشرة. احرصي على شرب المياه بعد تناول كلّ فنجان قهوة.

اللحوم المتفحمة

لا تتناولي اللحم المطهي لدرجة الحرق، فهذه الترسّبات السوداء تحتوي على هيدروكربونات تؤدي إلى الالتهابات التي قد تؤثّر على الكولاجين في البشرة.

المأكولات الحارّة

تعزّر المأكولات الحارّة مرض الورديّة الذي يصيب البشرة التي ستبدو عجوزا.

اللحمة الحمراء

اللحمة الحمراء الدهنيّة تحتوي على جذور حرّة تتغلغل في الخلايا السليمة لتسبّب في تلفها. هذا الضرر يؤثر على قدرة البشرة بحماية نفسها وتوليد الكولاجين.

مشروبات الطاقة

تؤثر هذه المشروبات على أسنانكِ، فاحتوائها على الأسيد يجعل الأسنان معرّضة للبقع. الأفضل تناول هذه المشروبات إذا اضطر الأمر بواسطة القشة.

عصير الليمون

كلّ الحمضيات تؤثر سلباً على مينا الأسنان لكن الليمون هو أسوأها، فكيف إذا كان ممزوجاً مع السكّر في عصير الليمون.

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