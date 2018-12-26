أظافرك في رأس السنة ملونة وجذابة

مع اقتراب موعد حفلة رأس السنة، يجب ان تكوني على اتم الاستعداد، لذلك سنقدم لك أجمل وأحدث التصاميم التي تناسب الحفل الأكبر والاهم في السنة.

أنت بحاجة الى:

طلاء أظافر أساسي

طلاء أظافر ملون (بيج، اسود، بيج)

ريشة رسم

غلتر

الطريقة:

توضع طبقة ملون أساسية على الاظافر. وتترك لتجف.

توضع طبقة طلاء اظافر من اختيارك. وتترك لتجف.

باستخدام الريشة ترسم الاشكال التي تفضلينها. وتوضع كمية قليلة من الغلتر، وتترك لتجف.

الآن توضع طبقة شفافة لحماية اللون وتترك لتجف.