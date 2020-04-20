أعدي التونر بنفسك لتعزيز إشراقة بشرتك

لكل فتاة وسيدة روتين العناية الخاص بالبشرة، والذي عادة يعتمد على استخدام غسول ومقشر ومرطب وغيره من المستحضرات، بما في ذلك التونر.

وفي حين أن الكثيرات قد يفوتن خطوة تطبيق التونر، إلا أنها أساسية ولا تقل أهمية عن غيرها من خطوات العناية بالبشرة، فالتونر غني بالفوائد ويعمل على موازنة مستويات الـ pH بالبشرة بالإضافة إلى توحيد لون البشرة وتخفيف البقع الداكنة ومظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما هناك العديد من أنواع التونر تعمل على تعزيز الكولاجين.

ولتبسيط المهمة عليكِ، جلبنا لكِ من مجلة "ميس كيرا" أكثر من طريقة لتحضير التونر بنفسك بمكونات بسيطة وآمنة:

تونر الشاي الأخضر

للشاي الأخضر فوائد عديدة، أبرزها ثراءه بمضادات الأكسدة وقدرته على التخلص من زيوت ودهون البشرة الزائدة واحتفاظها بما تحتاجه من ترطيب.

لن تحتاجي سوى لغلي كيسين من الشاي الأخضر لمدة 15 دقيقة، ثم انقلي الماء لزجاجة صغيرة بعدما تبرد، وسيكون التونر جاهزًا للاستخدام.

الحليب وماء جوز الهند

يعمل على هذا المزيج على مد بشرتك بفيتامين سي وحمض اللاكتيك، مما يساعد في تعزيز إشراقة بشرتك وحمايتها من البكتيريا، ويمكنك إعداد هذا التونر من خلال إضافة كوبًا من ماء جوز الهند ونصف كوب حليب إلى وعاء، قبل خلطهما جيدًا ووضع الخليط في زجاجة وتخزينها في ثلاجة، ثم تستخدمينه وقتما تحتاجين.

ورق الحبق

باستخدام ورق الحبق فقط، يمكنك تحضير تونر فعال يمنع حبب الشباب ويقلل التهابات الجلد، فكل ما تحتاجينه هو إضافة 7-8 أوراق حبق إلى مقدار كوب واحد من الماء وغلي الخليط لمدة 20 دقيقة، قبل تركه يبرد، ثم انقليه إلى زجاجة احتفظي بها في الثلاجة واستخدميه عند الحاجة.

جل الصبار

لجل الصبار فوائد لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك استخدامه كتونر، ويمكنك اعداده من خلال إضافة ملعقتين كبيرتين من جل الصبار و3 ملاعق كبيرة من عصير

البرتقال

اخلطي المكونات جيدًا حتى يتكون معجون سائل، قبل وضع الخليط في زجاجة وحفظها في الثلاجة.

هذا وعليكِ استخدام التونر بعد الغسول، حيث سيعزز إشراقة بشرتك ويعمل على قبض المسام الواسعة وغيره من الفوائد.

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