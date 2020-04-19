الفراولة من الفواكه المحبوبة لدى العديد من الأفراد وتمتاز بلونها الأحمر الداكن، واحتوائها على العديد من العناصر المهمة لصحة الإنسان مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، والحديد، والفسفور، والكالسيوم، بالإضافة إلى ذلك فإنها تدخل في العديد من الصناعات التجميليّة.

تحتوي الفراولة على خصائص مضادة للأكسدة، وتعمل على معالجة أمراض الكبد، والتخلص من مشكلة الإسهال، وتقلل من التوتر العصبي، وتقوي الدم، وتعمل على الوقاية من مرض السرطان، ومرض الزهايمر، والتهاب المفاصل، ولها الكثير من الفوائد على البشرة، فهي تساعد على تهدئة البشرة والتخلص من الطفح الجلدي.

وفي هذا المقال نقدم لكِ أهم فوائد قناع الفراولة للوجه:

1- تنظيف البشرة والتخلص من الشوائب والخلايا الجلدية الميتة العالقة في مساماتها.

2- القضاء على الحبوب والبثور؛ لاحتوائها على أحماض طبيعية مضادة للالتهابات والفطريات الجلدية.

3- تأخير مظاهر الشيخوخة والتقدم في العمر والخطوط الرفيعة حول العينين والفم.

4- القضاء على الهالات السوداء والانتفاخات التي تظهر تحت العينين.

5- تقليل ظهور البقع الداكنة والسمراء التي تظهر بفعل أشعة الشمس.

6- حماية البشرة من ضرر أشعة الشمس والأشعة فوق البفنسجية.

7- تعزيز صحة البشرة وتنقيتها؛ لأنّها غنية بالفيتامينات المتنوعة.

8- ترطيبها والمحافظة على نسبة الماء فيها.

9- إعادة التوزان الهيدروجيني إلى البشرة؛ لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

10- تنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم فيها.

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