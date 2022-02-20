أعراض البروستاتا عند الرجال التبول المؤلم، الصعب أو المتكرر، دم في البول، آلام الفخذ، وألم المستقيم، وآلام في البطن أو آلام أسفل الظهر، الحمى، والقشعريرة، الشعور بالضيق وآلام في الجسم، تفريغ مجرى البول،القذف المؤلم أو الضعف الجنسي.

أعراض التهاب البروستاتا البسيط

حصر البول

تقاطر البول

التبول الليلي

ضعف تدفق البول

حرارة مرتفعة مع وجود ألم في العضلات

زيادة عدد مرات التبول

إلحاح البول

علاج التهاب البروستاتا نهائياً

المضادات الحيوية

أدوية حاصرات ألفا

إزالة البروستاتا

أنواع التهاب البروستاتا المزمن

التهاب البروستاتا المزمن البكتيري.

التهاب البروستاتا المزمن غير البكتيري (متلازمة ألم الحوض الالتهابي المزمن)، وهنا لا يوجد بكتيريا في عينة البول لكن توجد خلايا دم بيضاء.

متلازمة ألم الحوض غير الالتهابي المزمن، وهنا تحليل البول لا يظهر أي بكتيريا أو خلايا دم بيضاء.

هل مرض البروستات خطير؟

سرطان البروستات هو بشكل عام مرض بطيء النمو ومعظم الرجال المصابين بسرطان بروستات منخفض الدرجة يعيشون لسنوات عديدة من دون أعراض و من دون أن أن ينتشر المرض ويشكل خطراً على الحياة، إلا أن المرض بدرجة مرتفعة ينتشر بسرعة وقد يكون قاتلاً، المعالجة الصحيحة هي الأساس.

أسباب التهاب البروستاتا عند الرجال

غالبا ما يحدث التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد بسبب سلالات شائعة من البكتيريا، وقد تبدأ العدوى عندما تتسرب البكتيريا في البول إلى البروستاتا.

وتستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى، إذا لم يتم القضاء على البكتيريا، فقد يتكرر التهاب البروستات أو يصعب علاجه (التهاب البروستاتا الجرثومي المزمن).

التهاب البروستات والجماع

ليس بالضرورة تجنُّب ممارسة الجِماع إذا كنت تعاني من التهاب البروستاتا، وهو عبارة عن تورم والتهاب يصيب غدة البروستاتا.

عادةً، لن يفاقم الجِماع التهاب البروستاتا.

بالرغم من ذلك، يشعر بعض الرجال المصابين بالتهاب البروستاتا بألم أثناء القذف.

قد يعيق ذلك الاستمتاع بممارسة الجِماع.

أعراض احتقان البروستاتا

الشعور برعشة في الجسم، وارتفاع في درجة الحرارة والإصابة بالحمى.

الشعور بألم أعلى المثانة وأسفل الظهر.

كما يجد المريض المصاب بـ احتقان البروستاتا صعوبة في نزول البول، مع رغبة ملحة في التبول باستمرار.

عند الجماع أو الاتصال الجنسي تكون عمليّة القذف مُصاحبة لبعض الآلام.

7 مكملات طبيعية لصحة البروستاتا

الليكوبين

الأحماض الدهنية أوميجا 3 (زيت السمك)

بذور اليقطين

البلميط المنشاري

فيتامين هـ

فيتامين د

الزنك

علاج احتقان البروستاتا بشكل طبيعي

علاج احتقان البروستاتا الحبة السوداء ويتم استخدامها كعلاج إما عن طريق تناول حبات البركة، أو عن طريق طحنها وخلطها مع العسل وتناولها مرة صباحًا ومرة في المساء.

علاج احتقان البروستاتا البصل الأخضر إذ أنه له دور في تحسين الصحة الجنسية للرجل ويعالج الاحتقان في البروستاتا إذا داوم الشخص على استخدامها بشكل دوري.

علاج احتقان البروستاتا البطيخ من النباتات الجيدة لعلاج تضخم واحتقان البروستاتا.

علاج احتقان البروستاتا ويكون ذلك تجنب تناول الأكلات السريعة لأنها مصنوعة من الزيوت الضارة والمواد الدهنية.

علاج احتقان البروستاتا بعمل تمارين رياضية لتنشط الدورة الدموية.

طرق الوقاية من احتقان البروستاتا

أكثر من شرب الماء بمقدار لتر ونصف يوميًا.

التأكد أن المثانة قد فرغت بالكامل من البول من خلال الضغط على القضيب لضمان التفريغ بصورة تامة.

التقليل من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات الغازية.

يجب تجنب الجلوس لفترات طويلة والحرص على الحركة الدائمة والتمارين الرياضية.

تدفئة الجسم بالكامل خاصة عند الإصابة بنزلات البرد.

الإكثار من تناول الأطعمة الغذائية المهمة والغنية بالألياف والخضروات والفواكه

يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة والتدخين.

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