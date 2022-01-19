أعراض أوميكرون وطرق الوقاية منه

من أعراض أوميكرون ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم، سعال جاف، حكة أو التهاب في الحلق، فقدان حاسة التذوق أو الشم، إعياء صداع، الغثيان والقيء والإسهال، احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف.

إن الشخص المصاب بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى لحوالي 100 شخص عند العطس مرة واحدة، وينتشر بشكل فعال للغاية عن طريق الهواء بواسطة الإفرازات التنفسية، مثل السعال من شخص لآخر، وتعتبر اللقاحات لها حماية قوية من فيروس أوميكرون ويحمي أيضاً من دخول المستشفى، وقد يكون أقل تسببا في دخول المصابين به إلى المستشفى مقارنة بالمتحور دلتا.

كم تدوم أعراض المتحور أوميكرون؟

تختلف أعراض أوميكرون أو أي متحور آخر لكوفيد-19 من شخص إلى آخر، وتلعب عوامل مثل حالة التطعيم والتاريخ الصحي للشخص وعمره ونمط حياته دورا في مدة الإصابة بالمرض وشدته

طرق الوقاية من فيروس أوميكرون

استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة

غسل اليدين بشكل متكرر مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

لا للمصافحات أو العناق أو القبلات، القبلات يمكن أن تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس كورونا.

عدم التوتر

ممارسة التمارين الرياضية فهي تعزز المناعة

أخذ مطعوم الإنفلونزا الرباعي خاصة المسنين وذوى الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية .

التغذية الجيدة لأنها تعزز المناعة مثل تناول الخضار والفواكة.

شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .

يجب فتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً وتجنّب الأماكن المكتظة أو السيئة التهوية.

يفضل النوم من 8 -9 ساعات وعدم السهر لأن النوم يعزز المناعة.

الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .

تجنب البقاء في السرير لمدة طويلة

دعاء للوقاية من فيروس أوميكرون