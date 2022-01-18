من أعراض متحور كورونا الجديد أوميكرون التعب الشديد، التهاب العضلات،سعال جاف،سعال خفيف في بعض الحالات،خدش بالحلق،الشعور بعدم الراحة،لا يوجد فقدان حاسة التذوق أو الشم.

دعاء للوقاية من فيروس أوميكرون

مَنْ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِى. رواه أبو داود.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (7) مرات

الاستغفار 100 مرة

الصلاة على النبي 100 مرة

اللهم إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا.

اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين.

اللهم ارضنا بقضائك و بما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر.

أدعية الوقاية من كورونا

اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَبْعَ مَرَّاتٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏:"‏مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ‏"‏‏.‏

اللهم يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف الضر، ويا دافع البلوى، نسألك أن تصلي على سيدنا ومحمد وعلي آل سيدنا محمد.

اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شىء قدير.

طرق الوقاية من فيروس أوميكرون

استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة

غسل اليدين بشكل متكرر مع تطهير الأيدي إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

لا للمصافحات أو العناق أو القبلات، القبلات يمكن أن تنقل سلالة دلتا وكل سلالات فيروس كورونا.

عدم التوتر

التغذية الجيدة لأنها تعزز المناعة ،شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .

فتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً وتجنّب الأماكن المكتظة أو السيئة التهوية.

النوم من 8 -9 ساعات وعدم السهر لأن النوم يعزز المناعة.

الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .

ممارسة الرياضة فهي تعزز المناعة

تطعيم الإنفلونزا الرباعي خاصة المسنين وذوى الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية .

أدعية للفقراء من البرد الشديد

أدعيه جميله لشخص تحبه ويهمك أمره