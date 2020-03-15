أعراض اقتراب نزول الدورة الشهرية‎

الدورة الشهريّة هي فترةٍ معينة تمر بها المرأة كل شهر، بحيث يحدث فيها تغيرات في بطانة الرحم وذلك في العمر الذي تكون فيه قادرة على الإنجاب، وخلال هذه الفترة تحدث العديد من التغييرات والتقلبات التي تؤثر فيها صحياً وجسدياً ونفسياً.

أعراض تدل على قرب حدوث الدورة الشهرية

1- آلام في أسفل البطن بسبب تقلصات الرحم.

2- صداع في الرأس.

3- ألم أسفل الظهر.

4- احتقان أو ألم في الثديين بسبب تغيُّر نسبة الهورمونات في الجسم التي تؤدي إلى تجمع السوائل في الصدر.

5- تعب وسرعة الإجهاد.

6- الغضب والتوتر والاكتئاب.

ما الذى يسبب حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهرية؟

أسباب حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهريَّة ما زالت غير واضحة، لكن يُعتقد أنَّ الإضطرابات الهورمونيَّة المرتبطة بالدورة الشهريَّة هي السبب الرئيس في حدوث هذه الأعراض، والخاصة بالقلق مثل العصبيَّة والتقلبات المزاجيَّة، التي تنسب إلى عدم التوازن في مستويات هورموني الإستروجين والبروجسترون. وعدم التوازن هذا قد يؤدي إلى تغيُّر في تركيز كيماويات المخ الذي يؤثر بدوره على الحالة المزاجيَّة والسلوك، كما أنَّ قلة مستوى هورمون السيروتونين ربط بينه وبين الإكتئاب.

كما أنَّ تغيُّر مجموعة من الهورمونات التي تنظم سوائل الجسم والأملاح، يصاحبه احتباس للماء في الجسم والشعور بانتفاخه.

ومن العوامل التي تساهم أيضاً في حدوث أعراض ما قبل الدورة الشهريَّة هو تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، والسكر، والكافيين. وكل هذه الأعراض تعدُّ طبيعيَّة، وتختلف من فتاة إلى أخرى، فالبعض قد تشعر بها دورياً والبعض الآخر لا تشعر بها البتة.

نصائح لتقليل آلام الدورة الشهريّة

1- الامتناع عن شرب المشروبات الغازيّة قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد الدورة الشهريّة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أنّ هذه المشروبات تنشّط تقلصات الرحم، كما أنها تؤدي إلى انتفاخ البطن والزيادة من الألم.

2- الحرص على شرب الماء بكثرة لإبقاء الجسم نظيفاً ورطباً.

3- الحركة والنشاط والحيويّة على عكس المفهوم السائد بوجوب النوم والبقاء في الفراش خلال فترة الدورة، حيث إنّ الحركة تقلل التقلصات في الرحم، كما أنها تشغل تفكير المرأة بأشياء أخرى بعيداً عن الألم.

4- تناول الطعام الصحي، فهو يساعد على تقليل التشنجات في الرحم بشكلٍ كبير، حيث ينصحُ بالإكثار من تناول الفواكه والخضار الطازجة والتي تعتبر بمثابة مسكنات طبيعيّة للألم.

5- الابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات خلال هذه الفترة قدر الإمكان.

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