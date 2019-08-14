علامات الوحام التي تدل على الحمل بولد

تتشوقين لمعرفة جنس الجنين قبل بلوغ الأسبوع العشرين من الحمل ولا تعرفين ان كان صبيا أو بنت وترغبين ببدء التحضيرات بشكل مبكر. اليك بعض العلامات التي قد تشعرين بها خلال الوحام الذي تعرفه الحامل خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل والتي قد تساعدك على تحديد ولو بشكل مبدئي جنس الجنين ان كان ولد أو فتاة. فسنطرح في هذا الموضوع مجموعة من العوامل التي تشعر بها الحامل والتي قد تكون دليلا على الحمل بولد. وهذه العلامات التي سنذكرها ترتكز على ما شعرن به نساء حملن بولد وليست أمور مثبة علمياً. ويذكر أن معظم النساء الحوامل يعرفن الوحام وهو تبدل في المزاج تجاه المواد الغذائية خلال الفصل الأول من الحمل وقد يمتد هذا الشعور حتى الشهر الرابع.

علامات الوحام التي تدل على الحمل بصبي:

- الرغبة بالأطباق الحامضة: عادة تزداد الرغبة بالأطباق ذات الطعم الحامض والقوي عند النساء الحوامل بولد وويرغبن بتناول الحامض لوحده أو الإكثار من الصلصات او التتبيلات التي تعتمد على عصير الحامض. علماً أن قسم كبير من هؤلاء النساء لا يرتحن من الغثيان الذي يرافق الحمل الا بتناول الحامض.

- الميل الى تناول لأطعمة المالحة: نتيجة مراقبة مجموعة من النساء الحوامل تبين أن اللواتي ينتظرن صبي لديهن ميل لتناول المأكولات المالحة كشرائح البطاطا والمكسارت ويبرز لديهن نفور ما من الحلويات والسكريات.

- شهية لتناول الأطعمة المتبلة والرغبة بتناول المخللات بكثرة: اوحظ أن النساء الحوامل اللواتي يبرز لديهن رغبة بتناول الأطعمة الغنية بالتبيلات كالثوم والحامض تبين أنهن حوامل بولد. كما تزداد رغبة الحامل بتناول كميات كبيرة من المخلالات كالكبيس.

- الرغبة المتزايدة بتناول اللحوم: لوحظ أن معظم النساء الحوامل بولد يرغبن في بداية حملهن بتناول اللحوم المشوية والناشفة.

- الليمون يصبح الفاكهة المفضلة: تبين من خلال مراقبة مجموعة من النساء الحوامل أن اللواتي ينتظرن ولد برزت لديهم في الأشهر الأولى من حملهن رغبة كبيرة بتناول فاكهة الليمون التي أصبحت الفاكهة المفضلة لديهن طول فترة الحمل.

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