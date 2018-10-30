ما هي الأعراض التي قد تصيب المرأة في أسبوعها الأوّل من الحمل؟

الصداع المستمر، والدوخة من أعراض الحمل في الأسبوع الأول

يحدث الحمل عادةً وعلى الأغلب بعد الأيام العشرة الأولى من انتهاء الدورة الشهريّة، وتبقى الفرصة قويّة جداً لمدة خمسة عشر يوماً من انتهاء الدورة الشهرية التي تسمى بنافذة الإخصاب؛ لأن الرحم قبل هذه الفترة لا يكون جاهزاً لاستقبال الحيوانات المنوية، إذ يحتاج مدة تقارب الأسبوع لإعادة بناء جداره الذي انتزع في الشهر الذي سبقه من جديد، بالإضافة إلى أنها الفترة التي يحدث فيها التبويض، ويحدث هذا عند كل دورة شهريّة عندما يصبح الرحم جاهزاً ليستقبل الحيوان المنويّ.

أعراض الحمل في الأسبوع الأول هذه بعض الأعراض التي قد تصيب المرأة في أسبوعها الأوّل من الحمل، مع التذكير بأنّه ليس من الضروري أن تظهر جميع هذه الأعراض، أو حتى أيٍّ منها، وهي:

1- من الأسبوع الأول من الحمل تظهر علامات على الصدر، في المنطقة المحيطة بالحلمة، حيث يصبح لونها أغمق، ويلاحظ ظهور حبوب بيضاء صغيرةً جداً، وكلما زاد عمر الحمل تكبر هذه العلامة قليلاً.

2- بعد تخصيب الحيوان المنوي للبويضة ومن ثم انغراسها في جدار الرحم، تظهر عند بعض النساء علامة نزول بقع دموية، وهي عبارة عن نقاط بسيطة وقليلة من الدم، وهذا أمر عاديّ وطبيعيّ جداً.

3- يحدث بمنطقة الصدر أيضاً انتفاخ بسيط، مع الإحساس ببعض الألم عند لمس الثدي.

4- عند انقطاع الدورة الشهرية ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، فإن هذا يعطي دليلاً على حدوث الحمل.

5- يمكن إجراء فحص مخبريّ للتأكّد من ذلك، والذهاب إلى الطبيبة لمعرفة إن كان الحمل بمكانه الصحيح، والاطمئنان على سير الوضع الصحي للأم والجنين.

6- تشعر المرأة بحدوث الحمل بعد مرور (48) ساعة من حدوث الجماع، حيث إنّها تشعر بوخز مؤلم يمكن تحمّله، ويكون نتيجة انغراس البويضة المُخصّبة في جدار الرحم، إلا أنّ هذه حالات قليلة تشعر بها بعض النساء دون غيرهنّ.

7- نزول إفرازات من منطقة الحلمة، وهي عبارة عن تهيئة الثديين للرضاعة، وتحدث مثل هذه الأمور في الأسبوع الأول من الحمل.

8- زيادة كمية الإفرازات من منطقة الرحم، وتكون مائلة للصُّفرة وقوامها كثيف جداً.

9- شعور بآلام في المنطقة السفلية للبطن والظهر، وتكون شبيهة بأوجاع الدورة ولكن في غير موعدها.

10- الشعور بالتعب والإرهاق نتيجةُ للتغيّرات الهرمونية في بداية الحمل.

11- تغيّر المزاج وتقلّبه بكثرة عند المرأة الحامل، وعادةً ما يغلب طابع العصبية والكآبة عليها.

12- النفور من روائح الطعام والمشروبات التي كانت تعتبر من مفضّلاتها عادة، نتيجة تنشّط الحواس للمرأة الحامل في الفترات الأولى.

13- الصداع المستمر، والدوخة، والغثيان، ومن الممكن حدوث القيء المتكرر خصوصاً في فترة الصباح.

14- ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية بشكل بسيط. أفضل طريقة للتأكّد هي فحوصات الحمل المخبرية.

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