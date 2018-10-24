10 خطوات لتجنب أعراض مرض الربو المزمن

يجب أن تكون لديك دائما وصفتك الطبية لعلاج القصبات الهوائية

إذا كنت تعانين من مرض الربو المزمن، وتشعرين بأن النوبات تزداد لديك في هذه الفترة من السنة، ما عليك سوى إتباع النصائح التالية للسيطرة على أعراض المرض، والحد من وقوع النوبات:

1_ الإنتظام بالعلاج

علاج الربو أحيانا هو علاج إلزامي ينبغي التقيد بمدته. مع ذلك، من الضروري جدا اتباع وصفة الطبيب بدقة. حتى لو شعرت ببعض التحسن، يجب متابعة العلاج للحد من التهاب الشعب الهوائية.

2_ قياس معدل التنفس

عليك دائما التحقق من قياس معدل الزفير بإستخدام آلة القياس للتنفس. وهذا يعتبر مؤشر على فعالية العلاج وطريقة للتنبؤ ببداية الأزمة. بنفس الطريقة، عليك حساب عدد مرات استخدام جهاز الاستنشاق وإبلاغ طبيبك بهذه المعلومات.

3_ توقفي عن التدخين تماما وابتعدي عن أجواء التدخين

من الضروري التوقف عن التدخين في المنزل. علاوة على ذلك، تجنبي الأجواء التي ينبعث منها الدخان أو الغبار، مثل المقاهي، حفلات الشواء ونار المدخنة... الخ.

4_ جهزي غرفة نوم طفلك المصاب بما يلزم:

• لفي الفراش والوسائد بغطاء لمكافحة الطفيليات.

• نظفي الغرفة يومياً.

• لا تستخدمي الوسادة أو الغطاء المحشو بالريش الطبيعي وإختاري المواد الاصطناعية.

• إنفضي البطانيات والأغطية جيدا وضعيها في الهواء.

• مرري المكنسة الكهربائية تحت الفراش وتحت السرير.

• اختاري غطاء الأرضيات القابل للغسل.

• قومي بتهوئة الغرفة.

• لا تستخدمي مكيفات الهواء في الغرفة.

• تجنبي القطع التي تتجمّع عليها الغبار والتي يجب تنظيفها كل يوم.

• ضعي "ناموسية" بدلا من رش المبيدات الحشرية التي قد تسبب الحساسية.

• انتبهي من بعض النباتات التي قد تسبب الحساسية.

• اغسلي الستائر والسجاد والمفروشات بانتظام.

5_ تجنبي ممارسة الرياضة في حال كان الطقس شديد البرودة أو في أماكن التلوث

6_ تجنبي الحيوانات الأليفة

تجنبي الكلاب والقطط والهامستر والطيور... وإذا كان لديك حيوان أليف لا تريدين التخلي عنه فإمنعية من دخول غرفة نومك ونظفيه بشكل منتظم.

7_ عالجي الزكام على الفور

عالجي جميع أمراض الجهاز التنفسي فورا، فقد تتسبب في نوبات الربو. أيضا إحمي نفسك عن طريق عدم الاختلاط بالمرضى.

8_ انتبهي من حبوب اللقاح

في فترات التلقيح، تجنبي الخروج إلى الأرياف والنزهات في الهواء الطلق.

9_ حافظي على وصفتك الطبية

يجب أن تكون لديك دائما وصفتك الطبية لعلاج القصبات الهوائية.

10_ توخي الحذر عند النوم

الأزمات تحدث عادة أكثر عند النوم. لذا ضعي علاجك في متناول يديك، ليكون حاضرا في حال حدوث أزمة ليلية.

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