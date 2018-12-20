4 أعراض تدلّك على إصابتك بالفشل الكلوي

لفشل الكلوي يعرف بأنه تدهور قدرة الكلية المريضة على ترشيح الشوائب من الدم ويتخذ الفشل الكلوي صورتين: حادة ومزمنة، وتسمى المرحلة الاخيرة من هذا المرض الكلوي بـ الفشل الكلوي في المرحلة النهائية.

هناك العديد من الأعراض الشائعة والمعروفة التي تدل على الإصابة بالفشل الكلوي منها:

التورم والالتهاب

وينتج عن خلل في الكلى وهو علامة على أن الدم لا يتم تنقيته مما ينتج عنه تراكم النفايات واحتباس السوائل في الجسم فيؤدي إلى تورم في كل من الساقين والقدمين، وهي واحدة من أسهل العلامات للكشف والتأكد من وجود أي مشكلة في الكلى.

عجائب الصمغ الهشاب لعلاج الفشل الكلوي

مشاكل في التبول

يمكن الكشف عن صحة الكليتين على الفور عن طريق التبول من خلال اللون ووجود صعوبة أو سهولة في التبول وتحتاج لبذل جهد إضافي أثناء التبول يكون لون البول شاحبًا أو داكن وتبول كميات صغيرة ووجود رغوة في البول الاستيقاظ والتبول أثناء الليل.

الطفح الجلدي والحكة

عندما تتراكم الكثير من المخلفات في الجسم، فيحدث تغير في ملمس ولون الجلد والإحساس بالحكة والطفح الجلدي، فإن الجلد تظهر عليه أي أعراض تشير إلى الفشل الكلوي ومشاكل أخرى.

كيف تعالجي الفشل الكلوي؟

التعب

الكلى تنتج بعض الهرمونات التي تتحكم في إفراز خلايا الدم الحمراء، لكن عند وجود مشكلة في الكلى تتوقف عن العمل بحيث يتأثر إنتاج نفس الهرمون ويسبب التعب وفقدان الجسم للطاقة، فإذا كنت تشعر بالدوار والتعب خلال النهار ولاحظت أيضًا تغييرات في لون البول يجب استشارة الطبيب.

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