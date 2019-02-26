عجائب الصمغ الهشاب لعلاج الفشل الكلوي

للصمغ العربي قدرة كبيرة على تحسين وظائف الكلى

يعرّف الصمغ العربي بأنّه المواد التي تخرج من النباتات إمّا في الحالات الطبيعية لها أو بسبب حدوث مرض معين للنبتة، وهو مادة تمتاز بانعدام اللون واللزوجة الكبيرة أيضاً، وتختلف أنواع وأشكال الصمغ الموجودة في الطبيعة، ومن أهم هذه الأنواع: صمغ الطلحة، وصمغ هشاب، وصمغ اللبان، كما أنّ لكل نوع من هذه الأنواع استخداماته الخاصة التي يتميّز بها.

تعتبر السودان أكثر وأهم دول العالم التي تشكل المصدر الرئيسي للصمغ العربي، ومن الجدير بالذكر أنّ الصمغ العربي قد استخدم قديماً للتداوي، وذلك لاحتوائه على العديد من المكونات المهمة التي تسهم في تقديم نوع من العلاج الطبي، ومن أهمّ هذه المكونات: السكريات والبروتينات السكرية؛ لذا نتيجة للأهمية الكبيرة للصمغ العربي وفوائده المتعددة، سيتم الحديث في هذا المقال عن الفوائد التي يقدّمها الصمغ العربي للكلى، بالإضافة إلى فوائد أخرى قد يجهلها البعض منا.

فوائد الصمغ للكلى:

1- للصمغ العربي قدرة كبيرة وفعالة على معالجة أمراض الكلى، وذلك لأنه يساعد على خفض نسبة الكريتينين في الكلى، بحيث يدل ارتفاع هذه النسبة في الكلى على وجود مشكلة ما بالكلى.

2- يلعب دوراً كبيراً في علاج أمراض الفشل الكلوي، وذلك تمّ إثباته من خلال تجارب على مرضى سكان السودان بشكل خاص.

3- للصمغ العربي قدرة كبيرة على تحسين وظائف الكلى.

4- يقلل من الأمراض التي قد تحدث نتيجة للاختلال في وظائف الكلى، ومن أهم هذه الأمراض: أمراض ارتفاع ضغط الدم والالتهابات بمختلف أنواعها.

5- ينصح مرضى الفشل الكلوي أثناء تناولهم للصمغ العربي بالعمل على تقليل نسبة تناول البروتين في طعامهم، وذلك للحصول على أفضل النتائج في الشفاء من مرض الفشل الكلوي.

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