ما هي أعراض النمو عند الأطفال وأوجاعها؟

عمل تمارين للساقين تسهم في إرخاء عضلاتهما.

يعاني الأطفال الصغار في فترة النمو من ألم دون سبب طبي يجعلهم في حالة ضيق بل يصل الأمر أحيانًا إلى استيقاظهم من النوم بالليل متألمين، وقد تكون تلك هي آلام النمو عند الأطفال.

وتشبه هذه الآلام تشنج العضلات وأوجاعها، وتحدث للأطفال قبل عمر المدرسة من ثلاثة إلى أربعة أعوام، ومرة أخرى قد تتكرر في عمر المراهقة ما بين العاشرة والثانية عشرة، وغالبًا ما تحدث في المساء أو في أثناء النوم.

أعراض آلام النمو عند الأطفال:

تختلف آلام النمو من طفل لآخر ومن مراهق لآخر، فالبعض منهم يشعر بألم شديد، والبعض بألم بسيط، ولكن الأمر المؤكد أن هذه الآلام لا تتكرر كل يوم إنما على فترات متباعدة، بمعنى أنهم قد يشعرون بها لفترة من الوقت، ثم تذهب لشهور أو أعوام وتعود مرة أخرى. وغالبًا ما تحدث هذه الآلام وقت النوم أو في المساء عامة، وألم الساقين قد يكون كبيرًا فيوقظ الطفل من النوم، حتى إن الكثير من الأمهات يعتقدن أن الأطفال يصطنعون هذا الألم للهروب من النوم.

تحدث آلام النمو غالبًا في الساقين، خاصة أسفل الساقين، وفي عضلة الفخذ الأمامية، وكذلك خلف الركبتين.

ولا تقلل هذه الآلام من نشاط الصغار وقدرتهم على اللعب أو القيام بالتمارين الرياضية.

إلا أن العديد من الدراسات ذكرت أن الأطفال الذين يشعرون بالآم النمو يكونون أكثر حساسية للألم بصورة عامة، فيصابون مثلًا بالصداع وآلام البطن بصورة متكررة.

علاج آلام النمو عند الأطفال:

يتوقف العلاج على مقدار الألم الذي يشعر به الطفل، وهناك عدة أمور يمكنك القيام بها تزيد من شعوره بالراحة وتخفف من هذا الألم:

تدليك الساقين.

عمل تمارين للساقين تسهم في إرخاء عضلاتهما.

وضع كمادات دافئة على الأماكن المتألمة لدى الصغير، ولكن يجب الحذر من الحرارة العالية التي قد تحرق الجلد، ولا تستخدمي الكمادات خلال النوم.

وإذا جربتِ العلاجات السابقة ولم تتحسن حالة صغيرك، يمكنك سؤال الطبيب قبل إعطائه مسكنًا خفيفًا للألم يصفه لكِ.