أعراض النوبة القلبية لا يجب أن يُستهان بها أبداً، وكذلك محاولة نقل المريض إلى المستشفى على الفور أو طلب سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مركز مجهّز للطوارىء.

تظهر النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدوداً؛ وذلك بسبب تراكم الدهون (الكولسترول ومواد أخرى)، والتي تكوِّن لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية)، حيث تتكسَّر اللويحة في النهاية وتؤدي إلى تكوّن جلطة. علماً أنّ تدفق الدم المتقطع يؤدي إلى إتلاف أو تعطيل جزء من عضلة القلب.

اكتشفي أعراض النوبة القلبية لدى النساء والرجال في الآتي:

أعراض النوبة القلبية تأتي متباينة بين شخص وآخر

لا يعاني جميع المصابين بالنوبات القلبية من الأعراض ذاتها أو حدّة الأعراض ذاتها؛ حيث يعاني بعض الأشخاص ألماً خفيفاً، بينما يعاني البعض الآخر ألماً قوياً. هذا في حين أنّ بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض. لكن في مجمل الأحوال، كلما زادت معاناة الشخص من الأعراض، زاد احتمال إصابته بنوبة قلبية.

وقد تحدث بعض النوبات القلبية بشكل فجائي، ولكن يعاني العديد من الأشخاص أعراضًا تحذيرية قبل النوبة القلبية بساعات أو أيام أو حتى أسابيع. والتحذير الأول يكمن في في تكرار ألم أو ضغط الصدر، ويحدث عند القيام بأي مجهود.

أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعاً

تتضمن أعراض النوبة القلبية الأكثر شيوعاً، الآتي:

- ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم في الصدر أو الذراعين، قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

- الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن.

- ضيق في التنفس.

- عرق بارد.

- الإرهاق وعدم القدرة على القيام بمجهود.

- دوار أو دوخة مفاجئة.

نصيحة: عند الشعور بأحد الأعراض الآنفة الذكر، أو مشاهدة أحد أفراد العائلة وهو يعاني منها، نقل المصاب إلى اقرب مركز للطوارىء لإنقاذه من النوبة القلبية بالسرعة القصوى، قبل أن تقضي على حياته.

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