أعراض جرثومة المعدة النفسية وطريقة التشخيص

أعراض جرثومة المعدة النفسية من بين الأمور التي يتساءل عنها العديد من الناس، وخاصة من أصيب بهذه الحالة ومر بهذه التجربة والتي تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية والجسدية معًا.

وفي الحقيقة، تبين أن الجهاز الهضمي وحالته بشكل عام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية للشخص، حيث أنه في حالة التعرض للألم في المعدة أو الغثيان أو غيرها من الأعراض المزعجة، فقد يؤثر ذلك على جودة الحياة، لذلك من المهم معرفة أعراض جرثومة المعدة النفسية والجسدية إلى جانب طرق التشخيص والعلاج لهذه الحالة.

أعراض جرثومة المعدة النفسية وعلاجها

قد تؤدي أعراض جرثومة المعدة النفسية والتي تعرف أيضًا باسم عدوى الملوية البوابية، بالتعرض للقلق والاكتئاب الناتج عن عسر الهضم، وبالتالي حدوث مضاعفات مثل:

فقدان الشهية

آلام المفاصل

آلام العضلات

سوء الهضم

فقدان الوزن

التعب والأرهاق

قلة التركيز

عدم انتظام ضربات القلب

القرحة الهضمية

اضطرابات النوم

أعراض جرثومة المعدة الجسدية

وفي الحقيقة لا يتوقف الأمر على أعراض جرثومة المعدة النفسية وحسب، بل هناك أيضًا أعراضًا جسدية وتشمل:

ألم في الجزء العلوي من المعدة

رائحة الفم الكريهة

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بسبب النزيف

التجشؤ بشكل متكرر

الانتفاخ والغازات في البطن

الشعور بالشبع بشكل سريع

كيف يتم علاج أعراض جرثومة المعدة النفسية ؟

في حال كنت مصابًا بجرثومة المعدة ولكن لا يوجد أي مشاكل ولم تكن معرضًا لخطر الإصابة بسرطان المعدة، فقد لا يقدم العلاج أي فوائد، حيث يرتبط سرطان المعدة إلى جانب قرحة المعدة بعدوى الملوية البوابية، ويمكن للعلاج أن يعالج القرحة وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وفي الحقيقة، قد يختلف العلاج اعتمادًا على تاريخك الطبي، أو ما إذا كنت تعاني من أي حساسية تجاه بعض الأدوية، وبعد العلاج قد تحتاج إلى اختبار متابعة لجرثومة المعدة، وفي معظم الحالات قد تحتاج إلى تناول المضادات الحيوية لمرة واحدة فقط لإزالة العدوى.

من ناحية أخرى، فإن العديد من أعراض سرطان المعدة والقرحة الهضمية والأمراض الأخرى المرتبطة بعدوى أو جرثومة المعدة يمكن أن تكون ناجمة عن مشاكل أخرى وليس لها علاقة بـ أعراض جرثومة المعدة النفسية ، لذلك يجب الحصول على الرعاية الطبية في حال كان لديك مشاكل في البلع، فقر الدم، والدم في البراز أو براز أسود اللون.

طرق تشخيص أعراض جرثومة المعدة النفسية والجسدية ؟

تحدثنا سابقًا بشكل مفصل عن كل ما يخص أعراض جرثومة المعدة النفسية ، وفيما يلي سنكمل الحديث عن طرق تشخيص أعراض جرثومة المعدة النفسية والجسدية وتشمل:

اختبار الدم

يقوم أخصائي الرعاية الصحية بسحب عينة من الدم من ذراع أو يد المصاب، وبعد ذلك يتم إرسال عينة الدم إلى المختبر للتحقق من الأجسام المضادة لبكتيريا الملوية البوابية، والجدير بالذكر أن اختبار الدم جيد لكشف الأجسام المضادة لبكتيريا الملوية البوابية، ولكنه غير جيد وليس فعالًا في معرفة ما إذا تم القضاء على البكتيريا بالمضادات الحيوية أم لا.

اختبار البراز

يقوم أخصائي الرعاية الصحية بإعطائك علبة فارغة في هذا الاختبار لجمع عينة من البراز، وبعد ذلك يتم إرسال العينة إلى المختبر لاختبار مستضد البراز، بعبارة أخرى يتم خلال هذا الاختبار البحث عن البروتينات المرتبطة بعدوى الملوية البوابية.

اختبار التنفس

يمكن لاختبار تنفس اليوريا التحقق من مستويات ثاني أكسيد الكربون غير الطبيعية، والتي يمكن أن تكون علامة على بكتيريا الملوية البوابية، ويتضمن هذا الاختبار جمع عينات التنفس من خلال استهلاك حبة أو سائل يحتوي على اليوريا وهي مادة مشعة غير ضارة، وفي حال كان الشخص مصاب بجرثومة المعدة تتحول اليوريا إلى ثاني أكسيد الكربون، أما في حال لم يكن هناك إصابة فلن تتحول اليوريا إلى ثاني أكسيد الكربون.

اختبار التنظير

في حال كانت نتائج الاختبارات السابقة غير حاسمة، فقد يلجأ متخصص الرعاية الصحية إلى النظر في المريء وبطانة المعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة، وخلال الاختبار سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بإدخال أنبوب طويل ورفيع "منظار داخلي" في الفم وأسفل المعدة، وسترسل الكاميرا المرفقة بالأنبوب صورًا على الشاشة ليتم معاينتها، وقد يتضمن الاختبار أيضًا عينة أنسجة صغيرة "خزعة"، وذلك ليتم تحليلها بعد الاختبار.

كيف يمكن تجنب أعراض جرثومة المعدة النفسية ؟

في الواقع، لا يوجد لقاح أو دواء يمكن أن يحميك من جرثومة المعدة بشكل تام، ولكن بشكل عام يمكن أن تمنع ممارسة العادات الصحية والنظافة العدوى، وفيما يلي طرق تقليل خطر أعراض جرثومة المعدة النفسية وتشمل:

غسل اليدين بشكل متكرر، خاصة قبل الطهي أو الأكل أو بعد استخدام الحمام.

التأكد أن ماء الشرب آمن ونظيف

تجنب الطعام غير النظيف أو غير المطهي بأمان

متى تختفي أعراض جرثومة المعدة النفسية ؟

قد لا يعاني معظم الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة من أي أعراض أو مشاكل تتعلق بالبكتيريا، ولكن إذا كنت تعاني من أعراض وتتلقى العلاج، فإنه على المدى البعيد الأمور تكون إيجابية، حيث سيقوم الطبيب باجراء اختبار لك بعد 4 أسابيع للتأكد من أن الدواء أو المضاد الحيوي ساعد في أن تختفي أعراض جرثومة المعدة النفسية وتم القضاء على البكتيريا بنجاح.

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