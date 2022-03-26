ما الرابط بين التهاب المفاصل الروماتويدي وفقر الدم ؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي جهازي يصيب المفاصل وأعضاء الجسم الأخرى، وخلال هذا المرض، يخطئ جهاز المناعة في الجسم في أنسجة الجسم باعتباره غازيًا غريبًا.

وهذا يقود الجهاز المناعي لمهاجمة الأنسجة المبطنة للمفاصل، وينتج عن ذلك تورم وتيبس وألم في مفاصلك، وقد يؤدي اختلال جهاز المناعة في الجسم أيضًا إلى التهاب وتلف أعضاء أخرى مثل القلب والرئتين والعينين والأوعية الدموية.

ما هو فقر الدم ؟

فقر الدم يحدث عندما يصنع نخاع العظام خلايا دم حمراء أقل مما يحتاجه جسمك، حيث تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مع تداول عدد أقل من هذه الخلايا، يصبح الجسم متعطشًا للأكسجين، ويمكن أن يتسبب فقر الدم أيضًا في جعل نخاع العظام أقل في الهيموجلوبين، حيث يمكّن البروتين الغني بالحديد خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين عبر الدم.

الرابط بين التهاب المفاصل الروماتويدي وفقر الدم

يمكن أن يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بأنواع مختلفة من فقر الدم، بما في ذلك فقر الدم الناتج عن الالتهاب المزمن وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وعندما يكون لديك التهاب المفاصل الروماتويدي، فإن الاستجابة المناعية تسبب التهابًا في المفاصل والأنسجة الأخرى، ويمكن أن يقلل الالتهاب المزمن من إنتاج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطلاق بعض البروتينات التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم للحديد.

هل يمكن أن تسبب أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي فقر الدم ؟

باختصار، نعم. يمكن أن يحدث نزيف القرحة والتهاب المعدة والجهاز الهضمي بسبب الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، وهذا يسبب فقدان الدم، مما يؤدي إلى فقر الدم، وإذا كان فقر الدم لديك حادًا بدرجة كافية، فيمكن علاجه بنقل الدم، حيث سيؤدي هذا إلى زيادة عدد خلايا الدم الحمراء ومستويات الحديد لديك.

أيضًا يمكن أن تتلف مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الكبد أيضًا، حيث يتم تخزين الحديد من الطعام الذي تتناوله وإطلاقه للاستخدام اللاحق.

كيف يتم تشخيص فقر الدم ؟

سيسأل طبيبك عما إذا كنت قد عانيت من أي أعراض فقر الدم الشائعة، وتشمل ما يلي:

الضعف

ضيق في التنفس

التعب

الصداع

البشرة شاحبة

الأيدي أو القدمين الباردة

ألم في الصدر

وغالبًا ما يكون فقر الدم المرتبط بالتهاب المفاصل خفيفًا بدرجة كافية بحيث لا تشعر بأي أعراض، وفي هذه الحالة، يمكن أن تساعد اختبارات الدم طبيبك في إجراء التشخيص.

ما هي الاختبارات المستخدمة لتشخيص فقر الدم ؟

سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي من أجل تشخيص فقر الدم، حيث سوف يستمع إلى قلبك ورئتيك وقد يضغط على بطنك ليشعر بحجم وشكل الكبد والطحال، كما يستخدم الأطباء أيضًا اختبارات الدم لإجراء التشخيص، بما في ذلك:

اختبار مستوى الهيموجلوبين

عدد خلايا الدم الحمراء

عدد الخلايا الشبكية لقياس خلايا الدم الحمراء الجديدة غير الناضجة

قياس البروتين المخزن للحديد

قياس كمية الحديد الموجودة في الدم

كيف يتم علاج فقر الدم المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي؟

بمجرد أن يعرف طبيبك سبب فقر الدم، يمكنه البدء في علاجه، وتتمثل إحدى طرق علاج فقر الدم المرتبط بـ بالتهاب المفاصل في علاج المرض نفسه مباشرة عن طريق تقليل الالتهاب في جسمك.

كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد الاستفادة من مكملات الحديد، ولكن الكثير من الحديد يمكن أن يتسبب في مشاكل طبية خطيرة أخرى.

من المهم علاج فقر الدم بمجرد أن يتطور، حيث أن نقص الأكسجين في دمك يجعل قلبك يعمل بجدية أكبر لضخ المزيد من الدم في جسمك، ويمكن أن يؤدي فقر الدم الذي لا يتم علاجه إلى عدم انتظام ضربات القلب أو إذا كان شديدًا، نوبة قلبية.

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