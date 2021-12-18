خمول الغدة الدرقية هو انخفاض القدرة على انتاج هرموناتها وهو هرمون موجود أسفل العنق يسمى "هرمون الثيموسين" وهو هرمون معهم جداً ما يؤدي إلى انخفاض هذه الهرمونات عن المعدل الطبيعي وبالتالي يسبب عدد من الأعراض والاضطرابات الصحية.

خمول الغدة الدرقية تتأثر بالبيئة المحيطة حولها، منتشر كثير هذا المرض وشائعة عند النساء أكثر من الرجال، وأكثر شائعة من الإفراط في الغدة الدرقية بسبب الأجسام المضادة، قصور الدرقية هي هو مرض قديم وحالة لا تنتج فيها الغدة الدرقية لديك ما يكفي من بعض الهرمونات المهمة.

وقد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في المراحل المبكرة، وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب.

همون الغدة الدرقية يؤثر على جميع أجزاء الجسم، وتؤثر على الحالة النفسية.

طرق تجديد نشاط هرمون الثيموسين

الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

تناول غذاء صحي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة.

الإكثار من تناول المصادر الغنية بالزنك وفيتامين أ وفيتامين ج.

حقن الخلايا التيموسية الحية.

أعراض خمول الغدة الدرقية

التعب والكسل

الإمساك

زيادة عدد ساعات النوم

زيادة في الوزن

عدم السيطرة على فقدان الوزن لأنه عملية الايض تقل في الجسم

جفاف في الجلد

تساقط الشعر

زيادة برودة الجسم

خفقان القلب

عدم انتظام الدورة الشهرية

تأخر حدوث الحمل

تحليل الغدة الدرقية

تحليل الغدة الدرقية هو تحليل دم ويجب على مريض الغدة الدرقية مراجعة الطبيب من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

اسباب خمول الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية "هاشيموتو"

العلاج الإشعاعى لمنطقة الرقبة

استخدام اليود المشع فى العلاج يدمر الغدة الدرقية

استخدام بعض الأدوية

إجراء جراحة إزالة الغدة الدرقية

نقص اليود فى الطعام

الحمل

مشاكل الغدة الدرقية عند الولادة

اضطراب أو تلف الغدة النخامية

اضطراب ما تحت المهاد

مضاعفات كسل الغدة الدرقية

تضخم القلب أو فشله التام.

احتباس السوائل حول الرئتين.

علاج خمول الغدة الدرقية

فقدان تام لحاسة السمع.

فقر الدم

ترقق شديد في الشعر في فروة الرأس والحاجبين.

بحة في الصوت.

مشاكل في نبض القلب.

علاج خمول الغدة الدرقية

علاج خمول الغدة الدرقية أسهل من فرط الغدة الدرقية وعلاجها من 6 أشهر إلى سنة:

يعتمد علاج خمول الغدة الدرقية اعتمادًا كليًا على تعويض نقص الهرمون، عن طريق هرمون خارجي صناعي بديل لهرمون الثيروكسين. يساعد هذا النوع من العلاج على إستعادة نسبة هرمون T4 في الدم مع استعادة وظائفه، حتى يستطيع المريض ممارسة حياته بصورة طبيعية.

أهم خطوة في علاج خمول الغدة الدرقية هي الذهاب للطبيب المختص لأنه الوحيد القادر على تحديد الجرعة المناسبة لحالة المريض مع الأخذ في الاعتبارعامل السن، والحالة الصحية العامة، والوزن، ومستوى الهرمونات في الدم، وقد يحتاج المريض في بعض الحالات إلى دواء إضافي يكون به هرمون T3.

أطعمة تساعد على علاج الغدة الدرقية

الابتعاد عن السكر الأبيض

تناول السمنة الحيوانية والزبدة

تناول البيض المكسرات النية

الخضروات

الفواكة

التونا والسردين

فيتامينات تعالج خمول الغدة الدرقية

الزنك

اليود مثل بعض أنواع الساردين والأسماك والقشريات والصدف والطحالب والبقوليات والجوز والموز والأفوكادو.

فيتامين د

السيلينيوم مثل الطماطم، الفطر، البيض، الأسماك، الحبوب الكاملة والبيض والديك الرومي، البروكلي الملفوف

المغنيسيوم مثل الجوز واللوز والبندق والشوكولاتة والأرز الأسمر والطحين الكامل.

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