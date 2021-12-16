طبيب البوابة: أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية اضطراب الغدة الدرقية هو حالة هرمونية تفرز فيها الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية الذي يحتاجه الجسم أو تفرط في إنتاجه. تعطل الحالة السير الطبيعي للجهاز الداخلي ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الأرق وفقدان الوزن والتهيج وغيرها. في معظم الحالات، لا يمكن عكس الحالة ، لا يمكن إدارتها إلا عن طريق تناول الأدوية بانتظام. يساعد دواء الغدة الدرقية على تنظيم الغدة الدرقية على شكل فراشة الموجودة في قاعدة العنق وضبط مستوى الهرمون.

قد تؤدي مستويات الغدة الدرقية غير المُدارة إلى مشاكل متعلقة بالقلب والأعصاب والخصوبة. ولكن لتحقيق الفوائد المثلى ، يجب تناول الأدوية في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة.

طبيب البوابة: أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية

الوقت المناسب لتناول الدواء

على عكس معظم الأدوية التي يوصى بتناولها بعد الوجبة، يجب تناول أدوية الغدة الدرقية في الصباح الباكر. تعمل الأدوية بشكل أفضل عند تناولها على معدة فارغة وفي جميع أيام الأسبوع. أن تناول الدواء بعد الوجبة يؤخر امتصاص الدواء ويصبح الدواء غير فعال.

ما الأشياء الأخرى التي يجب على المرء توخي الحذر بشأنها

يلعب الاتساق دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بأدوية الغدة الدرقية. لذلك ، يوصى عمومًا بتناول الأدوية في نفس الوقت يوميًا. إنها أفضل طريقة لجعلها جزءًا من روتينك المعتاد وعدم تفويت جرعتك. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تناول الدواء قبل 30 إلى 60 دقيقة من موعد وجبتك مع كوب من الماء العادي. يمكن أن يقلل تناول الدواء مع القهوة أو الشاي من فعاليته. أخيرًا ، لا ينبغي تناول أدوية الغدة الدرقية مع أي أدوية أخرى. إذا كان عليك تناول أي مكملات أو أدوية في الصباح، فيجب أخذها على الأقل 30-60 دقيقة من وقت تناولك لأدوية الغدة الدرقية. يمكنك أيضًا التحدث مع طبيبك حول مواعيد الأدوية الخاصة بك.

طبيب البوابة: أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية

ما هي أنواع الأدوية الموصوفة؟

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية يتم وصف الكبسولات أو اليود المشع. ومع ذلك، لا ينصح باستخدام اليود المشع للبالغين في سنوات الإنجاب لأنه سام لكل من الذكور والإناث ويمكن أن يسبب العقم.

وفي حالة قصور الغدة الدرقية، يجب مراقبة قصور الغدة الدرقية بانتظام لأنه إذا استمر الشخص في تناول جرعة أقل، فسيظل في حالة قصور الغدة الدرقية المستمر وسيتباطأ التمثيل الغذائي. من ناحية أخرى ، إذا تناول الشخص جرعات إضافية ، فقد يدخل في حالة تسمم ضارة مرة أخرى بعملية التمثيل الغذائي في الجسم. لذلك يجب علاجها حسب متطلبات الجسم للمريض.

طبيب البوابة: أفضل طريقة لتناول دواء الغدة الدرقية

ماذا يحدث عندما تفوت جرعتك؟

يحتاج مرضى الغدة الدرقية إلى تناول الدواء كل يوم. ومع ذلك ، إذا نسي المريض تناول الأدوية في يوم من الأيام ، فهذه ليست مشكلة. يجب أن يتأكد من تناوله في اليوم التالي لأن أدوية الغدة الدرقية تكون فعالة لفترة أطول في الجسم ، كذلك لا ينبغي على المرء أيضًا أن يجعلها عادة أو يتناولها في أيام متعاقبة.

ما سر أهمية تناول الأدوية في الوقت المناسب؟

إن تناول الدواء بشكل صحيح كما هو موصوف من قبل طبيبك هو الطريقة الوحيدة لإدارة المشكلة. إذا فوته بانتظام أو أخذته بشكل غير صحيح ، فلن تعرف ما إذا كان يعمل أم لا. كما أنه سيؤدي إلى خلل في مستوى الغدة الدرقية وسيؤدي إلى تفاقم الأعراض ، مما يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية. تضمن الأدوية حصول جسمك على الكمية المناسبة من هرمونات الغدة الدرقية اللازمة للبقاء بصحة جيدة.

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