10 أعراض لانسحاب النيكوتين من الجسم

من أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم الرغبة الشديدة للتدخين

كثيرًا ما تلجأ الفتيات والشبان إلى الإقلاع عن التدخين ولكنهم يفشلوا نظرًا لأعراض الانسحاب التي يتعرضون لها , لذلك عليك أن تكون على دراية كاملة بأعراض الانسجاب وما عليك أن تفعله.

حيث ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى "هيلث لاين"، أن أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم يمكن أن تظهر فى غضون 30 دقيقة وتكون أعراض انسحاب النيكوتين ما يلى:

1- الرغبة الشديدة للتدخين لاحتياج الجسم للنيكوتين.

2- وخز فى القدمين واليدين.

3- الغثيان

4- التشنج المعوى

5- الصداع

6- العرق الشديد

7- صعوبة فى التركيز

8- القلق والكآبة

9- زيادة الوزن

10- السعال والتهاب الحلق.

وحسب ما جاء فى التقرير فإن أعراض انسحاب النيكوتين عندما تقرر الإقلاع عن التدخين تكون فى أشدها خلال يومين إلى ثلاثة أيام وقد يتعرض الشخص لأعراض انسحاب النيكوتين لعدة أشهر.

وكما جاء فى التقرير إذا قررت الإقلاع عن التدخين يجب التحدث مع الطبيب المختص لإدارة أعراض انسحاب النيكوتين والتغلب عليها وهناك العديد من العلاجات المختلفة لانسحاب النيكوتين وهو استبدال النيكوتين ببخاخات الأنف التى تقلل الأعراض عن طريق تقليل كمية النيكوتين فى الجسم ببطء.

وإذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين يمكنك الاستفادة من مساعدة الآخرين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين والانضمام إلى برنامج الإقلاع عن التدخين أو للدعم حتى تزداد فرصة نجاحك فى الإقلاع عنه.

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