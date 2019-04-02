10 أسباب تؤدي إلى وجود رائحة غريبة في البول

عندما يقل معدل شرب الماء لديك تظهر رائحة الأمونيا القوية في البول

يُعدّ البول سائلاً يتكوّن من الماء وفضلات الجسم، حيث يشكّل الماء ما نسبته 95% من حجم البول، أما المواد الصلبة فتشكّل 55% من حجم البول، والبول أحد أشكال خروج الفضلات من الجسم، حيث تقوم الكليتان بتكوينه ثم يتم تجميعه في المثانة إلى حين امتلائها وخروجه من الجسم عن طريق مجرى البول.

ومن الفضلات التي تخرج عن طريق البول؛ الأمونيا، واليوريك أسيد، واليوريا، والكرياتينين، وأكثر هذه المواد وجوداً في البول هي اليوريا، كما يتكوّن البول إلى جانب هذه الفضلات من الماء وكلوريد الصوديوم، وهناك عناصر كثيرة أخرى تخرج من الجسم عن طريق الجسم كالبوتاسيوم والمغنيسيوم.

تغيّر رائحة البول يكون في بعض الأحيان من الأشياء المفاجئة والمزعجة، وعلى الرغم من تعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك وتعلّقها بالصحة، فمن السهل علاجها بشكل سريع فلا تقلقي، إليكِ أهم الأسباب، التي تؤدي إلى وجود رائحة غريبة في البول:

1. عدم شرب الماء بكميات كافية:

عندما يقلّ معدل شرب الماء لديكِ، تظهر رائحة الأمونيا القوية في البول، فالتركيب الكيميائي للماء H2O يضعف من رائحة المركبات الأخرى الموجودة في البول ولونها، ودون الحصول على كفايتكِ من الماء لا تتغير الرائحة فقط، بل يصبح لون البول أصفر داكنًا مائلًا للبرتقالي.

2. تناول طعام غريب:

يعاني بعض الناس من حساسية تجاه أطعمة معينة تسبب لهم بعض التغيرات، مثل الانتفاخ أو المغص أو تغيّر رائحة البول، من هذه الأطعمة الهليون والثوم والبصل والقهوة والسلمون وبعض التوابل، مثل الكاري والملح الكثير.

3. التهاب المسالك البولية وعدوى المثانة:

من أكثر أسباب تغيّر رائحة البول شيوعًا بين النساء هو التهاب المسالك البولية، فعند الإصابة بالالتهابات تزداد نسبة الأمونيا في البول، ويعد هذا مؤشر قوي على الإصابة بالتهاب وضرورة عمل تحليل بول لاكتشاف نوع البكتيريا المسببة للالتهاب والمضاد الحيوي، الذي يقضي عليها تحت إشراف الطبيب.

4. الإصابة بمرض السكري:

التبوّل أكثر من المعتاد دليل قوي على الإصابة بمرض السكري، وليس عدد المرّات فقط هو مؤشر الإصابة بالسكري، لكن رائحة البول التي تشبه "رائحة الفواكه" بفضل السكر الذي تفرزه الكلى، هو مؤشر قوي أيضًا على الإصابة.

5. استخدام المنظفات المهبلية الكيماوية:

المبالغة في تنظيف المهبل باستخدام المنظفات الكيماوية لا يؤدي فقط إلى وجود البكتيريا الضارة، التي تضر بصحة الأعضاء التناسلية بوجه عام، لكنها تؤثر على رائحة هذه المنطقة وتفاقم الرائحة الكريهة من البول، بالإضافة إلى حدوث خلل في توازن درجة الحموضة PH وخطر الإصابة بسرطان المبايض إلخ من التأثيرات السلبية على صحتكِ.

6. الالتهابات المهبلية:

الالتهابات الناتجة في المهبل عن عدوى الخميرة "Yeast infection" تتسبب في تغيّر في رائحة البول، ليصبح أقرب إلى رائحة الخميرة، بسبب قرب مجرى البول من الأعضاء التناسلية فيلتقط منها الرائحة بسهولة.

7. أسباب وراثية:

أحيانًا لا يتعلّق الأمر بأمراض أو عادات خاطئة، لكن الأسباب الوراثية لها دور في ذلك، فهناك من تبدأ رائحة بوله تتغير إلى راحة كريهة أو غريبة أو حامضية مع سن البلوغ أو فترة الدورة الشهرية أو مع بلوغ سن اليأس وانقطاع الطمث، وتغيّر رائحة البول نتيجة الوراثة أكثر شيوعًا بين النساء.

8. فترة التبويض:

الهرمونات التي يفرزها الجسم خلال فترة التبويض كالأستروجين والبروجسترون، تجعل المرأة أكثر حساسية لأي رائحة غريبة، لذلك تستطيع المرأة أن تشم رائحة الأمونيا الموجودة في البول بشكل واضح في هذه الفترة، على الرغم من عدم وجود أي زيادة في نسبة الأمونيا.

9. الحمل:

التغيرات الهرمونية الحادثة مع وجود الجنين من الممكن أن تتسبب في تغيّر رائحة البول كل يوم إلى رائحة جديدة، فلا تتعجبي عند حدوث ذلك.

10. العدوى الجنسية:

بعض الأمراض الناتجة عن التواصل الجنسي في العلاقة الحميمة، من الممكن أن تغيّر رائحة البول بشكل مفاجئ، وفي هذه الحالة عليكِ استشارة الطبيب على الفور.

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