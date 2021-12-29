اليود Iodine هو معدن يلعب دورًا هامًا في الجسم، حيث تستخدمه الغدة الدرقية تحديدًا من أجل إفراز هرموناتها، والتي تساهم بدورها في تطور ونمو الخلايا بالإضافة إلى عملية الأيض.

ومن خصائص اليود أنه قادر على اكتساب الإلكترونات من غيره من المواد، ويتحد مع المواد لتكوين مركبات كيميائية، ويخسر الإلكترونات بسرعة، وقادر على الاتحاد مع الهالوجينات الأخرى كالبروم، والكلور، والفلور، ويصهر اليود عند درجة حرارة 113.60سلسيوس، درجة غليانه تصل إلى 185.24سلسيوس. بخاره حمضي ذو لون بنفسجي، وهو قابل لأي تفاعل مع الهواء

أعراض نقص اليود في الجسم

من أعراض نقص اليود في الجسم تورم في الرقبة وانتفاخ المنطقة الأمامية من الرقبة وهي حالة صحية تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية

زيادة مفاجئة في الوزن الناتجة عن انخفاض في إفراز هرمونات الغدة الدرقية، وهذه الهرمونات تعمل على تنظيم عملية الأيض في الجسم وتسريعها وهي العملية التي تساعد الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة وحرارة، وعند انخفاض مستويات هذه الهرمونات بسبب نقص اليود في الجسم يتم حرق سعرات حرارية أقل بالتالي تخزين المتبقي على شكل دهون الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مفاجئة في الوزن.

ضعف وتعب عام في الجسم وذلك بسبب هرمونات الغدة الدرقية تساعد الجسم في إنتاج الطاقة بالتالي عند انخفاض مستوياتها تقل الطاقة في الجسم الأمر الذي يسبب شعورك بالتعب والضعف.

تساقط الشعر، عندما تنخفض هرمونات الغدة الدرقية بسبب نقص اليود تتوقف بصيلات الشعر عن التجدد ومع مرور الوقت من شأنه هذا أن يسبب تساقط الشعر وهذه من أعراض نقص اليود الشائعة جدًا.

جفاف البشرة وتقشرها

الشعور بالبرد لأنه انخفاض معدل عمليات الأيض في الجسم تؤدي إلى توليد حرارة أقل بالتالي الشعور بالبرد.

حدوث مشاكل في الحمل، يعتبر اليود مهم في صحة الحمل فهو يساعد في نمو وتطور الجنين بالشكل السليم، بالتالي نقص مستوياته يؤثر سلبًا على الطفل والأم معًا، وهذا يعني أن الأم قد تصاب بقصور الغدة الدرقية في حين أن ذلك يؤثر على تطور نمو دماغ الجنين.

عدم انتظام الدورة الشهريّة لأنه نقص مستويات هرمون الغدة الدرقيّة الناجم عن نقص عنصر اليود في الجسم يؤثّر في الهرمونات التي تتحكّم في الدورة الشهريَّة مما يزيد من شدّة الطمث وبالتالي يؤثر أيضاً في مُدّة الدورة الشهريّة.

مصادر اليود

الأعشاب البحرية.

الحليب

الزبادي المدعم باليود.

الملح المدعم باليود.

الجمبري.

البيض.

التونا.

أطعمة وأعشاب وعصائر تساعد على تصفية البشرة

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