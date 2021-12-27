أطعمة تساعد على تصفية البشرة مثل سمك السلمون، الثوم، الشوكولاتة الداكنة، الطماطم، الأفوكادو، البيض، البطاطا الحلوة، الفلفل الأحمر،البروكلي، السبانخ، الأرز البني، الكرنب،التونة، المحار، البازيلاء، الخرشوف.

أما الأعشاب التي تساعد على تصفية البشرة مثل البابونج، الشاي الأخضر، الروزماري، أما العصائر التي تساعد على تصفية البشرة هي عصير البرتقال، عصير الرمان، عصير البطيخ، عصير الكيوي.

أطعمة وأعشاب وعصائر تساعد على تصفية البشرة

أطعمة تساعد على تصفية البشرة

السلمون

السلمون يحتوي على على حمض الأوميغا 3، والدهون الأساسية مثل EPA وDHA والتي تساعد هذه الحموض الدهنية على جعل البشرة صحية وظهورها بشكل أكثر شباباً، السلمون تعمل على ترطيب البشرة من الداخل والخارج، وحمايتها من أشعة الشمس بشكل أفضل من واقي الشمس.

الثوم

من فوائد الثوم للبشرة أنه يعالج حب الشباب لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات ويعتبر الثوم غني بمضادات الميكروبات مثل الثيوسلفات، وعلاج بعض المشكلات الجلدية مثل الصدفية ويمكن أن يساعد على تسريع شفاء الجروح.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المرطبة التي تحتاجها البشرة، وتساعد على عملية إزالة الجلد الميت من خلال التقشير وتفتيح البشرة، وتنظيف البشرة وتفتيح المسام المغلقة، كما أنها تخلصك من الحبوب والبذور وتجديد خلايا البشرة التي تساعد على تأخير علامات الشيخوخة وتقدم العمر، وترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، والتخلص من البقع الداكنة.

الطماطم

من فوائد الطماطم للبشرة التخلّص من خلايا الجلد الميت، ومعالجة المسام المفتوحة وتحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة، وتمنح البشرة مظهراً صحياً.

وتمنع الطماطم علامات الشيخوخة مثل التجاعيد للحصول على بشرةٍ صحيةٍ تبدو أصغر سناً، وتحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو من مضادات الأكسدة الفعّالة للبشرة، وتعمل كعاملٍ واقي من الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارّة.

وتعمل الطماطم على التخلّص من الزيوت الزائدة الذي يجعلها خيار ممتاز لأصحاب البشرة المختلطة، وإن استخدام الطماطم بشكلٍ يومي يساعد على تقليل كمية الجذور الحرة في الجسم؛ للحصول على بشرةٍ شابة، حيث تعمل الطماطم على التقليل من احمرار الجلد، والمحافظة على رطوبة البشرة، وتساعد على مكافحة الشيخوخة، ومنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتعمل الطماطم على تبيض وتفتيح لون البشرة بشكلٍ طبيعي وفعّالٍ.

من فوائد الأفوكادو للبشرة أنها تساعد الأحماض الدهنية التي يحويها الأفوكادو في ترطيب البشرة وإعطائها النعومة والنضارة، والوقاية من علامات الشيخوخة والتجاعيد، وعلاج حب الشباب بسبب وجود بعض المواد في ثمرة الأفوكادو، مثل الحمض الأميني غلوتامين الذي له تأثير مطهر للبشرة.

البيض

من فوائد البيض للبشرة أنه يزيد البشرة جمال ونضارة وصفاء، ويُنظّف البشرة من غبارٍ وأتربة، ويُعالج البيض المَسامات الواسعة في البشرة، ويحدّ من ظهورها، ومن فوائد البيض للبشرة أنه يُكافح الشيخوخة المبكرة للبشرة من خلال إخفاء التجاعيد، والتقليل من ظهورها، ويُفيد بياض البيض في علاج حساسية البشرة، ويمنع ظهور الحبور والبثور، ويهدّئ من حروق الشمس، وبالإضافة إلى أنه يُحافظ على رطوبة البشرة ، ويُرمم أنسجة البشرة ويصلح المُتضرّر منها.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز مكافحة الشيخوخة ومنع ظهور العديد من المشاكل المختلفة، تساعد البطاطا الحلوة على علاج تجاعيد البشرة، وتعمل البطاطا الحلوة على علاج الهالات السوداء، لأنها تتمتع بخواص مضادة للالتهابات.

الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين سي ويساعد على تكوين الكولاجين وهي ألياف هيكلية ضرورية لتماسك كل شيء معًا وهي خلايا البشرة وأنسجتها، يعتبر الكولاجين ضروري للبشرة لبقائها بصحة جيدة، وأيضاً تمنح البشرة مظهر شاب ويافع إذ يمتاز الفلفل الأحمر الحلو باحتواءه على مضادات الأكسدة ومستويات عالية من فيتامين (E)، ويساعد الفلفل الأحمر في منع تدهور الخلايا وكذلك إزالة السموم، كما أنه يحمي الفلفل الأحمر من مرض السرطان من خلال حماية الجسم من الجذور الحرة.

البروكلي

البروكلي مصدر لمجموعة من مضادات الاكسدة القوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد ومكافحة علامات التقدم بالسن والتجاعيد، ولعل التركيز هنا على كل من فيتامينات A و E و فيتامين C التي تلعب دور كبير في مكافحة تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة.

ويساهم فيتامين C بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين، وتجديد الخلايا. وكل كوب من البروكلي الطازج يحوي 81 مللغم من فيتامين C وهذا ما يتجاوز الاحتياج اليومي له.

السبانخ

يسهم السبانخ في الحفاظ على رطوبة البشرة، وارتفاع مستويات الرطوبة في البشرة يسهم بدوره في مقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تلف البشرة الذي قد يسببه التعرض المستمر لأشعة الشمس، يعالج السبانخ من الشيخوخة المبكرة للبشرة والشيخوخة الضوئية، وتحسين مظهر البشرة المصابة بحب الشباب.

الأرز البني

الكرنب

التونة

المحار

البازيلاء

الخرشوف

أعشاب تساعد على تصفية البشرة

البابونج

يعتبر البابونج غني بمضادات الأكسدة مثل البولي فينول التي تساعد في إخفاء الندوب وتخفيف ظهور التجاعيد في البشرة، كما قد يساعد في التخلص من الجذور الحرة وبالتالي الحماية من مشكلة ترهل الوجه المبكر.

ويساعد البابونج على التخلص من الإفرازات الدهنية ويتم استخدامه كمنظف جيد لجميع أنواع البشرة، بالإضافة إلى ذلك فإن مغلي البابونج يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء وحب الشباب.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يغذي البشرة ويجعلها نضرة ومشرقة ويساعد الشاي الأخضرعلى توحيد لونها وبالتالي يساعد على تفتيحها وجعلها مشرقة، بالإضافة إلى ذلك يمنع الشاي الأخضر ظهور علامات التقدم في السن كما يمنع ظهور التجاعيد على البشرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة. يمنع ويعالج مشكلة انتشار حب الشباب على الوجه لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

الروزماري

الروزماري على يساعد على القضاء على الالتهابات البكتيرية والفطريات المُسببة لحب الشباب والبثور والندوب لأنه يحتوي على العديد من مُضادات الأكسدة التي تدعم ذلك.

ويُساعد الروزماري أيضاً على القضاء على الجذور الحرة المُسببة للتجاعيد والخطوط الدقيقة والعلامات وتخفيف ضررها، كما أنّها تجعل البشرة تبدو أصغر سناً، ويعمل زيت الروزماري على جعل البشرة أكثر توهجاً وإشراقاً، من خلال زيادة تدفق الدم وتحسين الدورة الدموية في الجلد.

عصائر تساعد على تصفية البشرة

عصير البرتقال

عصير البرتقال يساعد على ترطيب البشرة بشكل جيد، وهذا لاحتوائه على الزيوت الطبيعية المفيدة جدا للبشرة، وله دور في تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت، حيث يحتوي على حمض الستريك والذي يساعد على التخلص من حبوب البشرة، ويساعد عصير البرتقال على إنتاج الكولاجين الطبيعي المهم للبشرة والحفاظ على نضارتها.

عصير الرمان

من فوائد عصير الرمان للبشرة أنه يعمل على إبطاء شيخوخة الجلد والتخفيف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويقلل من ظهور البقع الداكنة والبثور التي تظهر على البشرة.

عصير البطيخ

يساعد عصير البطيخ على التقليل من الالتهابات التي تصيب البشرة لأنه يحتوي على مادة الكولين التي تقلل من التهابات الجسم، ويحتوي البطيخ على فيتامين أ والذي يلعب دورا في ترطيب البشرة بشكل جيد.

عصير الكيوي

عصير الكيوي يساعد على التخلص من دهون البشرة الزائدة ويساعد في التقليل من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة مع التقدم في السن.

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