أعراض نقص فيتامين "سي" لدى الأطفال وكيفية تعويضه

تلاحظ الأم أن طفلها في المرحلة الابتدائية دائم الخمول والكسل، السبب هو نقص أحد الفيتامينات الهامة التي تجهل الأم علاقتها بنشاط الجسم. بنقص هذا الفيتامين قد يتعرض الإنسان لحالة من التعب المزمن. الدكتور «عيسى أبو عليان» أخصائي التغذية العلاجية يشير إلى ما يلي بخصوص نقص فيتامين سي عند الأطفال...

أهمية فيتامين سي

فيتامين سي من الفتيامينات الهامة للإنسان، حيث يرتبط بالصحة والجمال.

يقوم فيتامين سي بتنشيط الغدة الدرقية وهي المسئولة عن الأيض، أي التمثيل الغذائي، النشاط أو الخمول لدى الإنسان.

نقص هذا الفيتامين في جسم الطفل يسبب له الكسل والخمول.

علامات نقص فيتامين سي عند الأطفال

شحوب الوجه.

«رفة» في القلب، وقد تعتقد الأم أن طفلها يعاني من عيب خلقي أو مرض في القلب، ولكن المسألة أبسط من ذلك بكثير، وهي نقص فيتامين سي .

التعب لأقل مجهود.

النهجان أي تسارع ضربات القلب.

أين يوجد فيتامين سي بكثرة؟

يتوافر فيتامني سي في الحمضيات، مثل البرتقال، الليمون، اليوسفي، البوملي وغيرها.

يتوفر بكثرة في الجوافة.

موجود بكثرة في الفلفل غير الحارق، والملوّن ويطلق عليه الفلفل الرومي أو الفليفلة.

ماذا لو كان الطفل يعاني من نقص حاد في فيتامين سي؟

يجب أن يقدم له في هذه الحالة على شكل فوار أو أقراص تباع في الصيدليات، ويمكن للطبيب أن يحدد الجرعة المناسبة اليومية للطفل.

أعراض نقص فيتامين سي عند الأطفال

تشوه اللثة.

آلام المفاصل وخصوصاً في الشتاء.

الحساسية من البرد.

كثرة الإصابة بالبرد والانفلونزا.

في حال تعرض الطفل لنقص فيتامين سي مع نقص الحديد ونقص فيتامين ب12، يصبح لديه مشاكل صحية كثيرة، لأن هذه المركبات الثلاثة هي المسئولة عن تكوين الدم الصحي عند الإنسان، فأي نقص فيها يعني الخلل في نمو الأطفال خصوصاً، ونقص الحديد يسبب قلة التركيز عند الأطفال.

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