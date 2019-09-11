أعراض نقص مخزون الحديد في الجسم

تُعدّ مشكلة نقص الحديد في الجسم مشكلةً شائعةً بين الناس، وخاصةً لدى النساء في سن الإنجاب، كما يُقدّر عدد الأشخاص المصابين بنقص الحديد في العالم إلى 3.5 بليون شخص معظمهم من الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية.

وينجم نقص الحديد في الجسم إما بسبب عدم تناول كمية كافية من الحديد جيّد الامتصاص وإما بسبب سوء امتصاص الحديد في الأمعاء، وإما بسبب حدوث نزيف يؤدي إلى فقدان الحديد الموجود في الدم وبالتالي يؤدي إلى نقص في مخزون الحديد في الجسم.

ويمكن الكشف عن نقص مخزون الحديد من خلال إجراء فحصٍ للدم لتحديد مستوى مخزونه في الجسم؛ فإذا كان مخزون الحديد أقل من 30 ميكروغرام/ليتر فحينها يُعتبر الشخص مصاباً بفقر الدم المرتبط بنقص مخزون الحديد في الجسم، ويجب عليه مراجعة الطبيب للحصول على العلاج الأمثل لإعادة مستوى مخزون الحديد لوضعه الطبيعي.

وتُعتبر النساء في سن الإنجاب أكثر عرضةً للإصابة بنقص الحديد من الرجال، الأمر الذي يهدّد بزيادة نسبة الإصابة بنقص الحديد لدى الأطفال المولودين لأمهات يعانينّ من فقر الدم الناجم عن نقص مخزون الحديد في الجسم.

وتتراوح أعراض نقص الحديد بين الأعراض الطفيفة التي لا تظهر على الإنسان بشكلٍ واضح، والأعراض الحادّة التي تظهر جليَاً على جسم الإنسان، ويمكن الانتباه لوجود نقص في مستوى الحديد بالدم ونقص في مخزون الحديد في الجسم من خلال الأعراض الآتية:

1- الشعور الدائم بالتعب الشديد والإرهاق.

2- حدوث خلل في صحة الأظافر، وضعفها وتكسّرها.

3- الإصابة بالتهابات في اللسان.

4- حدوث خلل وصعوبات في عملية التنفس.

5- شحوب الجلد، وفقدان نضارته وحيويته.

6- الإحساس بألمٍ في منطقة الصدر، وتسارع في دقات القلب.

7- الشعور بالرغبة في تناول موادٍ غير غذائية كالثلج والتراب.

8- مواجهة صعوبة وألم أثناء بلع الطعام.

9- الشعور ببرودة في الأطراف.

10- الإصابة بالتهاب في المعدة وضمور في الخلايا المعوية.

11- ضعف الشعر وتساقطه.

12- تأثّر التطوّر الحركي والمعرفي لدى الأطفال.

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