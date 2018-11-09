جديد: أعشاب هندية لعلاج مشكلة الخصوبة

اشواغاندا أو "الجنسنغ الهندي"

هل تعانين من تأخر الحمل؟ هل تريدين منح نفسك فرصة قبل اللجوء الى الأدوية والعلاجات الهرمونية المكلفة؟ لماذا لا تجربين هذه العلاجات الطبيعية المتوفرة في منزلك أولاً!

يمكن لبعض التوابل والأعشاب المتوفرة في خزانة مطبخك أن تساعدك على التغلب على مشاكل الخصوبة دون أي آثار جانبية. وهنا بعض الخلطات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على علاج مشاكلك من خبراء العلاج بالأعشاب في الهند.

1. اشواغاندا أو "الجنسنغ الهندي" - تعرف هذه العشبة الهندية في اللغة الإنجليزية باسم "وينتر تشيري" أو كرز الشتاء، وتملك هذه العشبة خصائص ممتازة تسمح لها بعلاج حالات العقم لدى الرجال والنساء على حد سواء. كما تساعد في إعادة نظام الغدد الصماء إلى طبيعته، وتعزيز عمله، بالاضافة الى تقوية جهاز مناعة الجسم.

2. أوراق التوت الأحمر – من كان يظن أن أوراق التوت الأحمر تحمل كل هذه الفائدة! وتُستخدم أوراق التوت الأحمر بشكل خاص لعلاج مشاكل الخصوبة عند النساء فقط، فهي تشجع على النمو الطبيعي للجنين. بالاضافة الى تهدئة اضطرابات الهرمونات وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

3. القراص – يعرف القراص " Stinging nettle " بأنه علاج فعال لمشاكل الرحم والخصوبة، كما يساعد على تثبيت الجنين داخل الرحم، وبالتالي يمنع الإجهاض. ولا يمكن تناول نبات القراص اللاذع الا في شكل شاي، لذلك تنصح النساء اللاتي يرغبن في الانجاب بشرب 2-3 كوب من شاي القراص يومياً.

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