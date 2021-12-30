أعشاب لعلاج القولون العصبي نهائياً وهي شاي النعناع، شاي اليانسون، شاي البابونج،شاي الشمر، الكركم، شاي الهندباء، عرق السوس، شاي الزنجبيل، شاي نبات القراص، الخزامى.

وهذه الأعشاب تساعد على الاسترخاء ويقلل من الضغوطات النفسية، وتساعد الأعشاب على استرخاء عضلات الأمعاء وعلاج التقلصات المعوية، وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، وإراحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم.

أعراض القولون العصبي

زيادة الغازات.

الانتفاخ في البطن.

آلام مزمنة في البطن.

إسهال مزمن.

إمساك مزمن.

إسهال وإمساك

مسببات القولون العصبي

العيش في ظروف مليئة بالتوتر والخوف والعصبية.

اختلال توازن البكتيريا المتواجدة في الأمعاء.

انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء.

مشاكل في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي.

عدوات ميكروبية شديدة تُسبب الإسهال.

الفئات المعرضة للإصابة بالقولون العصبي

مرضى الاكتئاب والقلق.

الأفراد الأقل من 50 عامًا.

الإناث أكثر عرضة من الرجال.

وجود تاريخ عائلي مرضي.

أعشاب لعلاج القولون العصبي نهائياً

شاي النعناع

شاي النعناع هو أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي وأعراضه ويعمل على واسترخاء عضلات الجهاز الهضمي وعلاج مشاكله المختلفة من مغص وانتفاخ وغازات وتقلصات معوية وهذه الأعراض ممكن أن تسبب نغزات في الصدر وارتفاع نبضات القلب.

شاي اليانسون

شاي اليانسون هو أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي ويستخدم اليانسون لعلاج العديد من المشاكل الصحية وخاصة مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة، شاي اليانسون يمتلك خواص مهدئة، وأما لكيفية استخدامه فهي تتم من خلال غلي أو نقع ملعقة كبيرة من بذور اليانسون في الماء الفاتر، أو إضافة مسحوقها إلى كوبين من المياه المغلية وشربها لتحصل على الفائدة.

شاي الشمر

شاي الشمر هو أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي، ويعتبر شاي الشمر معالج في طرد الغازات والتخلص من الانتفاخ المزعج والتلبكات المعوية وهو يعمل على علاج الإمساك واسترخاء عضلات الأمعاء.

شاي البابونج

شاي البابونج هو أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي، ويعتبرالبابونج أحد الأعشاب المستخدمة في علاج العديد من الحالات الطبية، ويمتلك خواص مضادة للالتهاب ذات مفعول قوي، ويساهم في استرخاء عضلات الأمعاء وعلاج التلبكات المعوية، وطرد الغازات، ويحضر عن طريق؛ استخدام أكياس البابونج أو أوراقه الطازجة أو المجففة لصنع الشاي.

شاي الكركم

شاي الكركم هو أشهر الأعشاب لعلاج القولون العصبي، ويشتهر الكركم بفوائده العلاجية المميزة خاصة في علاج المشاكل الهضمية، والأشخاص الذين تناولوا كبسولات الكركم قلت لديهم أعراض القولون العصبي بشكل كبير وتخلصوا من الام البطن وتلبكاته المعوية بعد تناولها لمدة 8 أسابيع، ويستخدم عادةً من خلال استخدام الكركم الطازج أو مسحوقه لصنع الشاي.

شاي الزنجبيل

شاي الزنجبيل يحتوي على العديد من المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد في تخفيف حدة التقلصات المعوية منع عسر الهضم، ويساعد على محاربة الانتفاخ.

الخزامى

من فوائد الخزامى أنه يساعد على طرد الغازات من الأمعاء والقولون التي تسبّب النفخة، ويخفّف من الأعراض التي تصاحب مرض القولون العصبي.

شاي الهندباء

الهندباء من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام ولصحة الجهاز الهضمي بشكل خاص، ومن فوائدها للقولون العصبي حل العديد من مشاكل الجهاز الهضمي، منها علاج الامساك ومحاربة البكتيريا الضارة والتخلص من السموم والفضلات التي تتراكم في الجهاز الهضمي وتتسبب بالامراض والمشاكل الصحية.

عرق السوس

عرق السوس يساعد في علاج بعض أعراض هذه المشكلة وذلك عند استخدامه مع أعشاب طبية أخرى، مثل: التخفيف من ألم المعدة، وتقليل انتفاخ البطن، ويعالج الإمساك المصاحب لمتلازمة القولون العصبي عن طريق زيادة حركة الأمعاء.

شاي نبات القراص

يمكن استخدام عشبة القراص بشكل موضعي على هيئة كريم لتدليك المفاصل المصابة أو من خلال تناول كبسولات بخلاصة القراص، بفضل آثارها المضادة للالتهابات، وعلاج متلازمة القولون العصبي.

علاج نهائي للقولون مجرب

أفضل علاج نهائي للقولون مجرب هي بذور الشمر وهي من أهم المواد الغذائية التي تندرج تحت قائمة أفضل علاج للقولون والانتفاخ، ويقضي على الغازات، ويساعد على إدرار البول، وبالتالي الشعور بالمزيد من الراحة، يفضل مضغ بعض بذور الشمر على الريق يوميًا، أو تناول مغلي بذور الشمر للتخلص من آلام القولون وأعراض الانتفاخ.

أفضل علاج للقولون من الصيدلية

دواء ألوسيترون دواء مُهدئ للقولون يعمل على تخفيف حركة الفضلات بالأمعاء السفلية.

أعراض نقص اليود في الجسم

أسباب السكتة القلبية عند الشباب