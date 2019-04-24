أغذية مفيدة لتهدئة القولون العصبي

في الفترة الأخيرة ازدادت الإصابة بمرض القولون العصبي أو كما يُطلق عليه البعض (متلازمة القولون المتهيج)، والذي يُعرّف بأنّه اضطراب الحركة العصبيّة للقولون، والتي تنتج عنها سرعة أو بطء في حركة القولون الذي يؤثر على عمليّات الامتصاص والهضم.

وأصبح القولون العصبيّ من أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضميّ، والذي يُشكّل أكثر من اثني عشر بالمئة من أعداد المرضى الذين يزورون أطباء تخصّص القناة الهضميّة في عياداتهم. تعتبر النّساء أكثر إصابةً بهذا المرض من الرّجال؛ فكلّ إصابة في الرّجل تقابلها ثلاث إصابات من النّساء، ولا توجد فوارق في الإصابة بهذا المرض بين الأجناس، ولا توجد أعمار محدّدة محصّنة من مرض القولون.

وفي هذا المقال نقدم لكم قائمة بالأغذية القادرة على تهدئة القولون والتخلص من الغازات والانتفاخ والآلام، وهي:

1- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على زيوت عطرية طيارة فعّالة في تنشيط وعلاج امراض الجهاز الهضمي. يساعد في التخلص من التهابات جدار القولون ويحمي من سرطان القولون لما يحويه من مضادات للأكسدة . ويستعمل الزنجبيل الطازج بإضافته للطعام أو يستعمل كمسحوق فيغلى ويشرب.

2- الشوفان: عنصر هام لإمداد الجسم بالألياف التي يحتاجها القولون للتخلص من الإمساك (إذ أن القولون العصبي يصاحبه فترات إمساك حادّة تليها فترات إسهال حادّة). مهدئ للإعصاب، فيعمل على تهدئة القولون ومنع التقلصات المصاحبة له. كما يعمل على منع امتصاص الدهون في الأمعاء ويحمي من الإصابة بسرطان القولون.

3- الألياف القابلة للذوبان: مما لا شك فيه أن الألياف مفيدة للصحة، وهي تتواجد في قائمة متنوعة من الأطعمة من الحبوب والخضر والفاكهة، لكن يمكن للألياف أن تجعل من آلام القولون غير محتملة وخاصة إن تم تناولها بكميات كبيرة من مصدر الحبوب، حيث تزيد من اضطرابات القولون. لذا، يفضّل التركيز على الألياف القابلة للذوبان من مصدر الخضر والفاكهة.

4- اللبن الرائب: يحتوي اللبن (الزبادي) على خمائر بكتيرية نافعة تساعد في القضاء على التهابات القولون البكتيرية وتعمل على تنظيم عمل القولون والأمعاء، وتغذية وتقوية شعيرات المصران .

5- النعناع: يستخدم كعلاج فعال لأمراض القولون نظراً لاحتوائه على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون وترخية عضلاته.

6- خل التفاح الطبيعي: إن تناول ملعقة خل تفاح مخففة بكوب ماء بعد الوجبات مباشرة يساعد في تنظيف القولون من بقايا الطعام العالقة بين خملاته التي تمتص المواد الغذائية.

7- شرب المياه: إن تناول 8 أكواب فى اليوم يساعد على تنظيف القولون وتطهيره.

8- زيت السمك: يحتوي زيت السمك على أحماض الأوميغا 3 الدهنية، كما أن الزيوت المختلفة تساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني المطلوب في الجسم.

9- الشمر: يخفف من الانتفاخات والتقلصات والغازات في القولون.

10- بذور الكتان: تناول ملعقة كبيرة من زيت بذرة الكتان، يومياً، يساعد على جعل البراز ليّناً. وتحتوي بذور الكتان على المعادن التي يفقدها الجسم مع الإسهال المصاحب للقولون العصبي، كما تساعد على تهدئة الأمعاء.

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