تهيّج القولون: تعريفه، أسبابه، علاجه!

من أسباب الإصابة بتهيج القولون الضغوطات النفسيّة كالقلق

تهيّج القولون هو عبارة عن متلازمة تصيب الإنسان، بحيث يشعر المصاب بها بآلامٍ في البطن، وتنتج من انتفاخ البطن، وتشنّجات الأمعاء، وتغيّر في نمط إخراج الفضلات.وتهيّج القولون هو أيضاً متلازمة تصيب الكثير من الناس؛ حيث تصل نسبة المصابين بها من 10-20% ، و هي أكثر انتشاراً بين النّساء.

أسباب تهيّج القولون:

1- من أسباب تهيّج القولون الضغوطات النفسيّة كالقلق و التوتّر اللذان يتعرّض لهما الإنسان في حياته اليومية.

2- العادات الصحيّة الخاطئة.

3- كثرة التدخين.

4- تناول بعض الأطعمة الّتي يتحسّس منها القولون ممّا يؤدّي إلى إثارته و تهيّجه، مثل: البقوليّات، والتوابل، والدهون، والمشروبات الغازيّة.

5- الزيادة في حساسية القولون والأمعاء ضدّ أيّ انتفاخ أو تقلّص يحدث لها.

6- حدوث اضطرابات في حركة الأمعاء وتقلّصها.

علاج تهيّج القولون:

- الابتعاد قدر المستطاع عن الضغط النفسي والعصبي، ومحاولة أخذ قسط كافٍ من الرّاحة والاسترخاء لأطول فترة ممكنة .

- عدم تناول الأغذية الّتي تسبّب تهيّج القولون، مثل: البقوليّات، والمشروبات الغازيّة والأغذية المضرّة بالقولون.

- التقليل قدر الإمكان من المشروبات الغنيّة بالكافيين، مثل: الشاي والقهوة.

- عدم تناول الطعام بسرعة، ومضغ الطعام جيداً.

- شرب ثمانية أكواب من الماء يومياً.

- ينصح بالمداومة على تناول خليط الزعتر واليانسون والميرمية والزّنجبيل.

- تناول الخضروات والفواكه الطازجة لاحتوائها على الألياف.

- تناول الشوفان وبذور الكتّان؛ لأنّها أيضاً تحتوي على الألياف الّتي تسهّل عمليّة الهضم.

- إذا لم يكن باستطاعتك تناول الأغذية الغنيّة بالألياف يمكنك تناول بعض العقاقير المحتوية بشكل كبير على الألياف.

- في حال كنت ممّن يشعرون باستمرار بالقلق والتوتّر رغم محاولاتك الدائمة للراحة والاسترخاء يمكنك أخذ بعض الأدوية المهدّئة للأعصاب؛ لأنّ التوتّر يزيد من حالة تهيّج القولون.

- يُنصح بمراجعة الطبيب إذا استمرت الحالة فهو سيعطيك الدواء المناسب للتّخفيف من تهيّج القولون.

المزيد:

نصائح غذائية للتخفيف من أعراض القولون العصبي

10 نصائح للسيطرة على القولون العصبي

10 أغذية لتهدئة أعراض القولون العصبي