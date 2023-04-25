البوابة - صيام ست أيام من شهر شوال بعد شهر رمضان هي فرصة كبيرة لابد على الإنسان اغتنامها، من صام رمضان ثم صام ستاً من شوال فله ثواب وأجر عند الله تعالى.

شهر شوال فيه من المستحبات في العبادات وغيرها فما شرع الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم عبادة إلا لحكمة ما فيها من نفع وخير إلى عباد الله.

أفضل أعمال شهر شوال

الاستغفار

قيام الليل

الصلاة في وقتها

الالتزام بصلاة الضحى

قراءة القرآن

مساعدة المحتاجيين سواء مادياً أو معنوياً أو نفسياً.

الصدقة

صيام الستة من شوال

صيام يومي الإثنين والخميس

أدعية شهر شوال

اللهم ربنا لك الحمد أن بلغتنا رمضان وأعنتنا علي صيامه وقيامه ، اللهم تقبله منا واجعلنا بعده خيرا مما كنا فيه يا رب العالمين.

اللهم يا رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي.

اللهم يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال خالصة لوجهك الكريم. اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ.

اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لاَ تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.

اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.

اللهم أنر قلوبنا بالقرآن واجعل صدورنا مضيئة بذكرك يا رب العالمين ووفقنا لطاعتك وعبادتك كما ينبغي.

اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم يا رب إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء.

فضل صيام الأيام البيض من شهر شوال

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