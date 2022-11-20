تبدأ الإحتفالات بمونديال قطر 2022 في الأردن، حيث يجلب كأس العالم 2022 معه العديد من الأنشطة المسلية التي سوف تجعل مشاهدة مباريات كأس العالم أكثر إثارة ومتعة بالإضافة لزيارة الخيم التي تقام في مختلف الكافيهات والمطاعم والفنادق، والاستمتاع بمشاهدتها مع العائلة والأصدقاء.

أفضل أماكن في الأردن لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

أفضل الخيم لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في الأردن

Mondial At The Park مجمع الملك الحسين للأعمال "البزنس بارك"

OffSide - Side أوف جبل عمان

أفضل الفنادق لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في الأردن

القصر جاردن في فندق القصر شميساني

تشامبيونز في فندق ماريوت

فندق الشيرتون

فندق سانت ريجيس

فندق الرويال

أفضل الكافيهات لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في الأردن

ليمون كافيه - العبدلي - شارع مكة - عبدون

كافيه سوشال - شارع مكة - العبدلي مول

بونا كافيه - شارع مكة - أم أذينة

veer resto-lounge- جبل عمان

كوشنز كافيه - الرابية

فيفيد كافيه العبدلي

OIA Restaurant & Cafe- شارع مكة

مطعم بيت حليمة كافيه بوليفارد العبدلي

بلو فيج عبدون

Omar zorba cafe قهوة عمر زوربا - شارع الملك عبدلله الثاني

ria resto lounge

بافلو وينجز عبدون - جبل عمان

HIGH GARDEN Rooftop

شمسة روف توب - خلدا

Leaves Restaurant & Cafe - شارع مكة

نبذة عن الأردن

الأردن من أفضل الوجهات السياحة في آسيا والشرق الأوسط، وتمتزج الاردن بالتاريخ العريق والثقافة العربية الأصيلة، لا سيما الجمال الطبيعي الجذاب والخلّاب الذي يذهب إليه السُيّاح من مختلف بقاع الأرض.

وتتميز الأردن بالكثير من المناظر الطبيعة الجميلة والمنحدرات الشاهقة والرمال الحمراء المثيرة في أقصى الجنوب والسهول الحجرية الواسعة التي تشكل متنفس للسياح والسكان.



وبالإضافة إلى تلالها الشمالية بوجود أشجار الزيتون والعنب التي تترنح على شرخ وادي الأردن إلى جانب شواطئ البحر الأحمر ذات المياه الدافئة التي تأوي الشعاب المرجانية الأكثر إثارة وجمال في العالم.

أفضل معالم الجذب في الأردن

البتراء

الخزنة

الدير

جرش

وادي رم

القلعة

السيق

المدرج الروماني

البحر الميت

قصر النحر العالي

جبل نيبو

مادبا

السلط

العقبة

الكرك

إربد

أين يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في دبي

عبارات جميلة عن كأس العالم 2022