أين يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في دبي هل أنت متحمس لمتابعة مباريات كأس العالم التي ستقام قريباً في قطر، ولكنك لا تستطيع السفر؟ لا تقلق، العديد من الأماكن في دبي، بدأت بتحضير شاشات عملاقة ومساحات مجهزة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في مناطق مخصصة للمشجعين في جميع أنحاء مدينة دبي.

أين يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في دبي

إليكم قائمة بأفضل الأماكن لتجربة مليئة بالحماس خلال كأس العالم 2022:

أين يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في دبي

منطقة مشجعي كأس العالم في هيلتون دبي جميرا

يقدم فندق هيلتون دبي جميرا منطقة ضخمة لمشجعي كرة القدم على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

المنطقة مرخصة وتضم أربع مناطق، حيث يمكن مشاهدة مباريات كاس العالم 2022 بث مباشر في دبي على شاشات ضخمة والاستلقاء على أسرّة مريحة في ذا بيتش، أو التمتّع بأجواء تشبه الاستاد الرياضي في منطقة الحديقة، كما تناول المشاوي في منطقة ويفبريك ديك، أما إذا أردت مكان تتجمع فيه وأصدقائك فيمكنك اختيار استراحة تايغر التي يمكن الدخول إليها مجاناً. وهي مناسب للعائلات، ولا توجد قيود عمرية على منطقة الشاطئ للدخول المجاني، ولكن الحجز مطلوب.

يطبق حد أدنى للإنفاق على المأكولات والمشروبات.

منطقة مشجعي كأس العالم في مك جيتيجانس قرب بحيرة مدينة دبي للإعلام

ينتظر محبو كرة القدم أروع الجلسات الحماسية في منطقة التشجيع في مك جيتيجانس الواقعة في مدرج مدينة دبي للإعلام، ويعد من بين أبرز اماكن بث مباريات كاس العالم 2022 مباشر في دبي، وذلك في الفترة الممتدة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022. ما يميز مك جيتيجانس عن غيرها من أماكن مشاهدة مباريات كاس العالم في دبي امتلاكها لأضخم شاشة عملاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الهواء الطلق، ما يتيح للمشجعين عيش تجربة واقعية لمشاهدة فعاليات كأس العالم وكأنهم حاضرين في الملاعب. تتوفر في منطقة التشجيع في مك جيتيجانس العديد من عربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات التي يمكن تناولها أثناء مشاهدة المباريات.

أسعار التذاكر: تبدأ من 50 درهم إماراتي

منطقة مشجعي كأس العالم في "ذا سكوير" مدينة دبي الرياضية

توفر أي اس دي تجربة لا مثيل لها للراغبين في متابعة مباريات كاس العالم 2022 في دبي مباشر، وذلك بتخصيصها منطقة تشجيع تتسع لنحو 5,000 شخص، وذلك في الوجهة المفتوحة ذا سكوير ضمن مدينة دبي الرياضية. جُهّز الموقع بالعديد من الشاشات العملاقة التي تضمن تجربة مشاهدة وتشجيع لا مثيل لهما طوال أيام البطولة. يمكن تناول وجبة خفيفة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وشاحنات الطعام المتواجدة في الموقع، والتي تقدم أطباقاً من جميع أنحاء العالم، كما تتوفر فرصة المشاركة في رياضة كرة القدم الشاطئية وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

أسعار التذاكر: تبدأ من 75 درهم إماراتي يمكن استردادها بالكامل عند شراء الأطعمة والمرطبات.

منطقة مشجعي كأس العالم في دبي هاربر

استعدّ لخوض تجربةٍ استثنائية في عالم كرة القدم، حيث اختيرت دبي لتكون واحدةً من بين ستّ مدن فقط ستستضيف مهرجانات "فيفا" الرسمية للمشجعين حول العالم. لا تضيّع فرصة المشاركة في هذه النُّسخة المحلية التي ستُقام في دبي هاربر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

احتفل بهذه اللعبة الحماسية مع ما يصل إلى 10 آلاف مشجّع وسط أجواءٍ تفاعلية وحديثة. ستضمّ هذه المساحة المصمّمة خصيصاً للمهرجان شاشات خاصة تغطّي مساحة 330 متراً مربعاً وتبثّ كافة المباريات. وستُقام عروضٌ محلية وعالمية حيّة لإشعال الأجواء بين المباريات وبعد انتهائها. كما تقدّم المساحة المخصصة للكبار فقط مأكولات فاخرة من فندق "دبليو".

الأعمار المسموح بدخولها: 21 سنة وما فوق

حديقة كرة القدم في مركز دبي المالي العالمي

توفر الحديقة المخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم والتي تقع في مركز دبي المالي العالمي، شاشات عرض كبيرة تبث المباريات الحماسية دون انقطاع لضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة مباريات كأس العالم في دبي. كما تتوفر العديد من المطاعم في مركز دبي المالي العالمي التي يمكنك تناول ألذ الأطباق فيها قبل أو بعد المباراة.

الحجز المسبق مطلوب.

بالاضافة الى العديد من المطاعم والمقاهي المجهزة بشاشات عملاقة لتغطي فعاليات كاس العالم مونديال قطر 2022 في أجواء عائلية ومع الأصدقاء مع قوائم طعام مخصصة لهذه المناسبة، نذكر منها:

كيوب سبورتس بار في فندق الميدان دبي

من أبرز خيارات مطاعم ومقاهي ومحلات عرض مباريات كاس العالم مباشر في دبي هو كيوب سبورتس بار، الخيار الأول لعشاق الرياضة، إذ يوفر هذا الموقع بث مباشر لأهم مباريات الأندية والمنتخبات. فضلاً عن ذلك، يمكن ممارسة عدة ألعاب مع الأصدقاء، بما فيها رمي السهام أو البلياردو، أثناء تناول الوجبات السريعة والمشروبات الشهية.

القرية الإيرلندية في القرهود

توفر القرية الإيرلندية أفضل تجارب مشاهدة كرة القدم في دبي. وتعد القرية الإيرلندية من أماكن مشاهدة مباريات كاس العالم 2022 في دبي، التي تتميز بأجواء رائعة وسط الأشجار والديكورات الفاخرة، كما تتميز برونقها العائلي المناسب لجميع الأعمار. للقرية الإيرلندية فرعين؛ في القرهود ومدينة دبي للأستوديوهات.

الحجز المسبق مطلوب.

ساحة جميرا أبراج الإمارات أرينا

توفر هذه المنطقة تجربةً ترفيهيةً فريدة من نوعها تتيح لكم الاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 في دبي بطريقة رائعة. تستضيف المساحة الخارجية، التي تتميز بإطلالةٍ خلابة على متحف المستقبل، ما يصل إلى 500 شخص كل ليلة، وتضم شاشات حديثة وردهات خاصة مع أقسام لكبار الشخصيات، كما تقدم مجموعةً من العروض الترفيهية وتشكيلة خاصة من الأطباق العالمية المميزة.

المصادر: visit Dubai ،Timeoutdubai، Bayut

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