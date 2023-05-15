أفضل أنواع المقشرات للبشرة الجافة في 2023‎‎

التقشير مهم لبشرتنا تماماً مثل الترطيب. فبينما يحافظ الترطيب على بشرتك ناعمة ومتوهجة، يزيل التقشير خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب التي تترسب على كل من سطح البشرة وداخلها.

لكن عندما تكون بشرتك حساسة أو جافة قليلاً ، قد تكوني قلقة حيال هذا الموضوع فالبشرة الجافة هي الأكثر حساسية نتيجة للخلايا المفتوحة والمعرضة بشكل أكبر لحدوث عمليات الأكسدة فيها والتي تؤدي بدورها الى ظهور البثور الصعبة.

يحتوي مقشر الوجه للبشرة الجافة على مكونات لطيفة ومغذية مثل الأفوكادو وبذور العنب، والجوز، واللوز، ودقيق الشوفان.

هذه عناصر طبيعية تصنع العجائب للبشره الخشنة والجافة وتجعلها ناعمة ونضرة. يمكنك أيضا اعتمادها منزليا بمستخلصة وشكل طبيعي أو أولي في حال كنتي من محبات المكونات الطبيعية بشكل أكبر.

عندما تبحثين في الأسواق والمولات المختلفة عن المقشر المثالي، يجب أن تفكري في نوع بشرتك وما الذي يمكن أن يحل مشاكلها فأنت بحاجة إلى شيء عضوي لتجنب خطر الإضرار ببشرتك.

تعمل المكونات مثل القهوة والسكر ودقيق الشوفان والجوز المطحون جيدًا عندما يتعلق الأمر بفتح المسام وإزالة خلايا الجلد الميتة.

نظرًا لأن هذه مكونات مشتقة بشكل طبيعي من الطبيعة الأم وأن كل من هذه المكونات تحتوي على نسبة طبيعية ومتعادلة من الزيوت التي تنقذ الوجه الجاف وتتغلغل في مساماته لتغذية غنية.

اليك بعض أفضل المقشرات المتوفرة للبشرة الجافة والحساسة:

العلامة الفرنسية كلارنس: كلارنس مقشر الترطيب العالي

بتركيبة غنية من الزيوت الطبيعية المستخلصة من أنواع العنب، إضافة الى تعزيز غني من بذور الشوفان الغنية بالمضادات للأكسدة، يضمن هذا المقشر من كلارنس الترطيب العالي ومعادلة الزيوت لبشرة وجه مثالية فبعد المعاناة من الحساسية المفرطة لكثير من النساء اللواتي أقمن تجارب على هذا المنتج، كانت النتائج مرضية جدا لسهولة استخدامه.

متوفر ابتداء من 30 دولار

من لا روتش مقشر ألترا فاين للبشرة الحساسة

بتركيبة مثالية من الجلسرين والبصمة الفارقة للعلامة وهي جزيئات الماء الدقيقة من الينابيع الحارة، يوفر هذا المنتج تقشيرا مثاليا لإزالة خلايا الجلد الميتة فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على البشرة من البثور والحساسية.

متوفر ابتداء من 19 دولار

من علامة سكن فود( Skin Food) مقشر السكر الأسود

يعمل هذا المقشر على تقليل تراكم الدهون وإزالة الرؤوس السوداء والعلامات الداكنة والجلد التالف بسهولة مع توفير الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية للبشرة. بالإضافة إلى ذلك.

يحتوي هذا المقشر على زيت نباتي ونبيذ الأرز لترطيب وتغذية البشرة، إضافة الى احتوائه على زيت اللوز وزيت جوز الهند الغنيين بمضادات الأكسدة.