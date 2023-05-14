في كل عام يتم اضافة منتجات جديدة إلى خطوط العناية بالبشرة والجسم والشعر من جميع العلامات التجارية لا سيما في بدايات فصل الصيف الاهتمام بالشعر في هذا الفصل هو الأهم، لأن فصل الصيف من أكثر العوامل المؤثرة على صحة وحيوية الشعر وهو ما سيحدد ما اذا كنا سنحصل على شعر صحي في الخريف والشتاء اللذان يليان فصل الصيف.

حرارة الشمس المرتفعة والأشعة الضارة التي من شأنها الإضرار بالشعر وتغيير خواصه هي أكثر العوامل ضررا بصحة الشعر. لذلك علينا معرفة ما حجم و نوع العناصر التي سيفقدها الشعر، والعمل على إرجاع هذه العناصر عن طريق المنتجات التي ستعيد ترميم الشعر.

أفضل أنواع شامبوهات الشعر في 2023‎‎:



من أكثر الأخطاء التي ممكن أن نمارسها في روتيننا اليومي من غير الانتباه إليها هو الخروج في يوم مشمس حار جدا، فمجرد قضاء ما نسبته ساعتين الى ساعتين ونصف في حرارة شمس تزيد عن 25 مئوية كفيل بأن يجفف نسبة عالية من رطوبة الشعر.

كذلك الأمر بالنسبة للأجواء الباردة فان الحرارة المتدنية تعمل على تبريد جزيئات الماء المختزن في الشعر مما يسبب جفاف وضعف وتقصف أهم منطقة في الشعرة وهي البصيلة القريبة من الفروة. كذلك الأمر الحرارة الباردة والمتدنية تعمل على اضعاف الدورة الدموية في المنطقة القريبة من فروة الرأس.



من ماتركس شامبو ميجا سليك MATRIX Total Results Mega Sleek Shampoo



بخلاصة زبدة الشيا الممتزجة مع عدد من الفيتامينات الهامة للشعر مثل فيتامين دي كان هذا الشامبو الأكثر مبيعا على مواقع مثل أمازون لنتائجه الفعالة في تسهيل تسريح الشعر وضمان عدم تشابك الشعر أثناء وبعد الاستحمام وترطيب الشعر بأعلى درجة ممكنة.



متوفر ابتداء من 25 دولار على موقع العلامة

شامبو الصيانة المثالي بوند رقم 4 من أولابلكس Olaplex No.4 Bond Maintenance Shampoo



انه بلا شك الشامبو الأفضل للشعر المتعرض للنشاطات الكيميائية المختلفة من الصبغات وعمليات سحب اللون والكرياتين وغيرها. فهو شامبو إصلاحي ولكن يعمل في ذات الوقت على تغذية الشعر بالفيتامينات الهامة التي لا بد من أن يكون الشعر قد فقدها أثناء تعرضه للكيماويات المختلفة. خصوصا بعد التبييض أو الصبغة ، يمكن أن يصبح شعرك ضعيفًا، مما يؤدي إلى التقصف والتجعد ،يقوم هذا الشامبو باصلاح هذه الأضرار من الجذور حتى الأطراف.



متوفر ابتداء من 24 دولار



شامبو شامبو كريستوف روبن المجدد بزيت التين الشوكي Christophe Robin Regenerating Shampoo with Prickly Pear Oil

يحتوي هذا الشامبو على زيت التين الشوكي القوي والذي يعمل على تنشيط كل من بصيلات الشعر التالفة والجافة وخصل الشعر بدءا من البصيلات وانتهاء بالجذور المتقصفة.



بقوام كريمي للغاية وسهل الغسل ورائحة جميلة وحجم عبوة مثالي مقارنة بسعر المنتج لتجربة فريدة وشعر صحي ولامع وغير متشابك.



متوفر ابتداء من 30 دولار

