إن الحصول على برونزر رائع ومثالي من أحد المهام الأكثر تعقيدا في الصيف. فإذا ما قمنا بتجربة العديد والعديد من البرونزرات فسنجد ما يشكل الخطوط الواضحة على البشرة ذات مظهر غير لائق ومنها ما سيعطي البريق واللمعان المبالغ فيهم فلن نستطيع التباهي بلون بشرة برونزي مثالي.

لا يبدو البرونزاج مثالي ما لم يسألك أحد عن عن ما إذا قضيتي عطلة نهاية الأسبوع على البحر. فالعين البشرية دائما ما تفضل وتستقبل المظهر الطبيعي أكثر من غيره وسنقدم لك اختياراتنا لأفضل منتجات البرونزاج لهذا الصيف.

أفضل منتجات البرونزاج لاطلالة نظيفة بلا عيوب:

بات مكجراث البرونزر المثالي



من مختبرات ماكييرة المشاهير ونجمات عروض الأزياء بات ماكاجراتث فلم يفهم أحد أكثر من هذه الخبيرة احتياجات البشرة الى منتج البرونزاج المثالي.

في دائرة خيارات واسعة من عدة ظلال وألوان تمثل ألوان الشمس وظلالها والتباينات في لون البشرة وتكوين المزيج المثالي بين لون البشرة ودفئ حرارة الشمس. استطاعت بات ابتكار ثمانية درجات لتسهيل عملية اختيار اللون المثالي والمناسب للون بشرتك.



يتوفر هذا المنتج ابتداء من 40 دولار.

شانيل لو بيج كريم البرونر





دائما تواجه شركات التجميل عند قيامها باعادة صياغة منتجاتها مخاطر تقبل السوق لها، لذلك عندما قامت شانيل بتعديل منتج البرونزاج الأول سوليل تان خزن محبو المنتج هذا الاصدار بكميات كبيرة. بغض النظر عن أن الصيغة الجديدة متوفرة بثلاثة ألوان أفضل من الأولى إلا أن العين المدربة ستلاحظ توهج ولمعان صناعي أكبر. لكن على كفة اخرى لاقى مرطب مستخلص كالانشو استحسان محبي الترطيب في هذا المنتج. يفضل تطبيق هذا المنتج تحت كريم الأساس لنتائج مرضية وأداء يدوم طويلا.



يتوفر هذا المنتج ابتداء من خمسين دولار.

البشرة البرونزية الجميلة من تشارلوت تيلبري



بقوام كريمي وغني وتفوق في تعبئة جميع مسامات البشرة يحقق هذا البرونزر المعادلة الصعبة في توفير ملمس بشرة طبيعي غير عاكس للضوء بطريقة مزعجة بطبقة واسعة لتمرير الفرشاة وتوزيع المنتج بصورة متساوية وجفاف سريع يمكنك الحصول على الطلة البرونزية التي تحلمين بها من هذه العلامة البريطانية المميزة.

ويمكنك الحصول عليه بسعر يبدأ من 58 دولار

