تهتم كل سيدة ببشرتها وشعرها الذي يعتبر نصف جمال المرأة، وتحرص كل سيدة على تقديم كل الطرق الممكنة للعناية والرعاية بالشعر من بينها القص، وفيما يلي ما هي أفضل أيام لقص الشعر في شهر 9:

أفضل أيام لقص الشعر في شهر 9

أفضل أيام لقص الشعر في شهر 9 وزيادة طوله وثقله، يكون مع بداية ولادة القمر الجديد، ويكون من بداية من يوم الثلاثاء 7 سبتمبر إلى يوم الخميس 9 سبتمبر 2023 لأنه يساعد في النمو بشكل أفضل، بينما أفضل وقت لصبغة الشعر وتلوينها تكون في يومي الجمعة والسبت 17 و18 سبتمبر 2023.

قص الشعر في الأيام البيض للتكثيف

قص الشعر في أيام اكتمال القمر يعتبر الأفضل ، وجميع هرمونات الجسم في الأيام البيضاء تتجدد باستمرار حيث تكون النتيجة شعرًا سريعًا وصحيًا، والأيام البيضاء هي: اليوم الثالث عشر والرابع عشر واليوم الخامس عشر من الشهر الهجري أو العربي.

ايام قص الشعر بالهجري ضياء الصالحين

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري أو عربي.

ايام قص الشعر عند أهل البيت

من قلم أظفاره يوم الأحد ذهبت بالبركه فيه

من قلم أظفاره الأثنين يصير حافظا وقارئا وكاتبا

من قلم يوم الثلاثاء أجاف الهلاك عليه

من قلم يوم الأربعاء يصير سئ الخلق

من قلم يوم الخميس يخرج الداء منه ويدخل فيه الشفاء

من قلم أظفاره يوم الجمعه زيد في عمره

أيام قص الشعر في الإسلام

إن أيام قص الشعر في الإسلام هي الأيام البيض من الشهر الهجري، أي في اليوم الثالث عشر، واليوم الرابع عشر، واليوم الخامس عشر من الشهر العربي أو الشهر الهجري، وخلال هذه الأيام، يتم اكتمال القمر ويصبح بدرًا، وعند قص الشعر خلال هذه الأيام فهو بذلك يمنح الشعر فرصة لنمو بشكل سريع من جديد.

جدول قص الشعر 2023 للتكثيف

أكثر الأيام ملاءمة للحلاقة 18 ، 19 ، 22 ، 31

يومًا غير مناسب للحلاقة 7 ، 14 ، 16

أيام مواتية لقص الشعر 3 ، 12 ، 15 ، 18-22 ، 31

قصة شعر لنمو سريع للشعر 18-22 ، 31

قص شعر لتقوية الشعر 18-22 ، 31

يومًا مناسبًا لصبغ الشعر 5 ، 12 ، 18 ، 21

يومًا ميمونًا لتجعيد الشعر 12 ، 14 ، 15 ، 22 ، 31

مواعيد قص الشعر النسائي للتكثيف

مواعيد قص الشعر النسائي للتكثيف والتطويل التي يمكن بها قص أطراف الشعر هي الأيام القمرية من الشهر الهجري وهي 13، 14، 15، حيث أن قص الشعر في هذه الأيام له تأثير جيد في نمو الشعر وجعله صحي وقوي وهذا من أجل تجدد هرمونات الجسم في هذا الوقت من كل شهر هجري.

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