البوابة - إذا كنت قد صبغت شعرك مؤخراً ولكنه تحول إلى التصبغ الأصفر هناك عدة طرق لإزالة التصبغ الأصفر من الشعر. فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعًا:

جميلة البوابة: كيفية إزالة التصبغ الأصفر من الشعر

الشامبو الأرجواني: الشامبو الأرجواني مصمم لتحييد الصبغات الصفراء في الشعر. يتم استخدامه عادةً على الشعر الأشقر، ولكن يمكن استخدامه أيضًا على ألوان الشعر الأخرى التي أصبحت نحاسية أو صفراء. لاستخدام الشامبو الأرجواني، ما عليك سوى غسل شعرك كالمعتاد ثم ضعي الشامبو على شعرك المبلل. اتركي الشامبو لبضعة دقائق، ثم اشطفيه. شامبو اوليبلاكس: هذا نوع من الشامبو يحتوي على عوامل شيلاتنغ وهي جزيئات ترتبط بأيونات المعادن، مثل النحاس والحديد، والتي يمكن أن تسبب اصفرار الشعر. لاستخدام هذا الشامبو ، ما عليك سوى غسل شعرك كالمعتاد ثم وضع الشامبو على الشعر المبلل. اتركي الشامبو لبضعة دقائق، ثم اشطفيه. التونر: التونر هو منتج للشعر يتم تطبيقه على الشعر بعد صبغه. يمكن أن يساعد التونر على تحييد الأصباغ غير المرغوب فيها في الشعر، مثل اللون الأصفر. لاستخدام التونر، ضعيه على شعرك بعد صبغه وتصفيفه. اتركي التونر للمدة المحددة في تعليمات المنتج ثم اشطفيه. التبييض: يمكن استخدام التبييض لإزالة التصبغ الأصفر من الشعر، ولكن من المهم ملاحظة أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الشعر. إذا كنت تفكر في تبييض شعرك، فمن المهم التحدث إلى مصفف الشعر أولاً.

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لإزالة التصبغ الأصفر من الشعر. أفضل طريقة بالنسبة لك تعتمد على شدة الاصفرار ونوع الشعر لديك وميزانيتك. إذا لم تكوني متأكدة من الطريقة التي ستستخدمينها، فمن الأفضل دائمًا التحدث إلى مصفف الشعر.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإزالة التصبغ الأصفر من الشعر:

تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحرارية على شعرك، لأن ذلك قد يساهم في اصفراره. استخدمي شامبو منقي مرة واحدة في الأسبوع لإزالة تراكم المنتجات والأوساخ. قومي بقص الشعر بشكل منتظم لإزالة الشعر التالف. اتباع نظام غذائي صحي وشرب الكثير من الماء للحفاظ على شعرك صحي وقوي. باتباع هذه النصائح، يمكنك المساعدة في الحفاظ على مظهر شعرك بأفضل حالاته ومنع ظهور التصبغ الأصفر.

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