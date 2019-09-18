أفضل إطلالات أسبوع الموضة اللندني

بدأ اسبوع الموضة اللندني لمجموعة ربيع 2020، حيث يتسابق مصممي الأزياء في إبراز أفضل اعمالهم.

نشرت عدة مجلات نسائية مثل " هو وات وير "، و "هاربر بازار " و " ريفينري29 "، أفضل الإطلالات التي ظهرت على مدرج الموضة في لندن، إليكِ قائمة بتلك الإطلالات:

- بيربري :

تميزت مجموعة بيربري بأنها تصاميم راقية أُحادية اللون وأبرز إطلالة كانت لفستان أبيض أبيض مزين بقطع من الريش.

-فيكتوريا بيكهام:

تميزت مجمعة فيكتوريا بيكهام لربيع 2020 بالعصرية والحداثة حيث تميزت جميع الأزياء بالمرونة حيث أن المرأة يمكنها إرتدائها في جميع الاوقات وكانت أثواب أحادية اللون وأبرز هذه الإطلالات هو فستان طويل وفضفاض باللون الأخضر الأرجواني.

-سيمون روشا:

تميزت مجموعة سيمون روشا بالرجوع للاصول الإيرلندية وخاصة الأزياء التي تظهر في المناسبات الدينية ولعل ابرزها كان فستان أسود محتشم بأزهار حمراء صغيرة وبأكمام منتفخة وشفافة.

-ريكسيو:

كانت تصميمات تلك العلامة التجارية للأزياء يغلب عليها الطابع البوهيمي والطبعات الملونة ولكنها كانت في غاية الاناقة والجمال.

-رولاند موري:

تميزت مجموعة أزياء رولاند موري بالبساطة والأناقة وغلب عليها طابع الثمانينات ولعل ابرز هذه الازياء كان تصميم للمحجبات بالوان ربيعية زاهية وسترة ذات نقوش بأوراق الشجر الملون.

- دار ازياء preen byThornton begaze:

تميزت مجموعة الأزياء لدار preen byThornton begaze بعودة الفساتين والاثواب من الاقمشة الشفافة ذو الكشاكش منها هذا الفستان باللون الارجواني الرقيق.

-اشيش غوبتا:

تركزت تلك المجموعة من الأزياء على الألوان الزاهية والتصميمات الغريبة لإعطاء شعور الثقة بالنفس لجميع السيدات مثل هذا التصميم الذي يجمع بين الالوان الزاهية من الموضة الهندية والأناقة.

- مجموعة توم فورد:

تألقت مجموعة أزياء تم فورد بالألوان الأُحادية الجريئة والأنيقة مثل هذا الفستان باللون الزهري اللامع.

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