من الممتلئة والرفيعة إلى المحجبة...مجموعة سيرينا ويليامز في أسبوع الموضة بعنوان الشمولية وابنتها نجمة الحدث

في مثل هذا الوقت كل عام، تكشف أسابيع الموضة النقاب عن عروض لا تعد ولا تحصى تقدم لنا تصاميم وصيحات مميزة، هذا ولا تعد عروض الأزياء حِكرًا على العلامات أو المصممين فقط، بل يشمل أيضًا محترفي التنس، مثل البطلة "سيرينا ويليامز".

منذ فترة وجدول أعمال "سيرينا ويليامز" مزدحمًا، وخاصة خلال مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثم بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مؤخرًا، والتي في حين أنها لم تفز بمباراة النهائي، إلا أن ذلك لم يثبط عزيمة لتقديم مجموعتها المميزة لربيع 2020، والمشاركة في أسبوع موضة نيويورك.

قد يظن الكثيرين أن المجموعة عبارة عن ملابس رياضية فقط، ولكن على العكس تمامًا، فوفقا لمجلة "يو إس توداي"، تتميز مجموعة "إس" S لسيرينا بالتنوع في التصاميم والألوان، كما أنها تأتي بعنوان الشمولية، إذ تخاطب المجموعة كل سيدة، ممتلئة كانت أم رفيعة، محجبة أم مكشوفة الشعر، وبيضاء كانت أم سمراء.

هذا وكانت "أليكسيس أوليمبيا جونيور" (عامين)، نجمة الحدث، حيث ظهرت برفقة والدتها على منصة العرض يوم الثلاثاء وهي تحتضنها، واعتمدت سيرينا اطلالة عصرية جذابة تألفت من بلوزة سوداء شفافة من الدانتيل ونسقتها مع تنورة قصيرة بنقشة جلد الثعبان.

وفي مجموعة الصور التي نستعرضها لكِ، يمكن رؤية كيف اتسمت المجموعة بالألوان والتي تنوعت بين الهادئة والزاهية، بالإضافة إلى النقشات العصرية، والتي تنوعت بين طبعات الحيوانات وذات الكتابات والأحرف.

شملت المجموعة تصاميم لفساتين وبدل البنطلون، بالإضافة إلى تصاميم أخرى كاجوال، ولم تنس سيرينا فساتين السهرة والمناسبات، حيث قدمت تصاميم براقة من الباييت.

وبالإضافة إلى التنوع في التصاميم لتناسب مختلف المناسبات، لوحظ كيف قدمت عدة تصاميم متطابقة لتناسب صاحبات الأجسام الممتلئة والنحيفة.

هذا ولوحظ كيف قدمت بطلة التنس إيماءة للمرأة العربية، حيث يمكن رؤية تصميم أنيق لمعطف طويل باللون الجملي، تم تنسيقه مع حجاب ذو نقشة عصرية، بالإضافة إلى بوت باللون البني.

وتعليقًا على العرض، قالت سيرينا للمجلة إنها أنشأت هذه المجموعة احتفالًا بالنساء اللائي يحولن الخوف إلى شجاعة والشك في الثقة، كما قالت: "من الهام جدًا بالنسبة لي أن تكون المجموعة شاملة للجميع، فأنا فعلا أفضل كلمة الشمولية وليس الحصرية".

وكما هو متوقع، كان عرض سيرينا حافلًا بالمشاهير، "كيم كارداشيان" و"آشلي غراهام"، فضلًا عن زوجها رائد الأعمال "أليكسيس أوهانيان".

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