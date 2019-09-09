ستايل الشارع يظهر بقوة في أسبوع الموضة بينويورك.. شاهدي أبرز التصميمات (صور)

انطلق أسبوع الموضة النيويوركي بحضور لفيف من أبرز النجمات، كما ضم أشهر العارضات وأبرز مصممي الأزياء، وسيطر كالعادة ستايل الشارع على أبرز الإطلالات.

من مجلة فوغ البريطانية، سنلقي الضوء على أبرز تصميمات الشارع، لعلك تستلهمين منها ما تتألقين به في إطلالاتك القادمة:

السترة الصوفية

برزت السترة الصوفية بقوة، بألوان هادئة كالبيج الفاتح والبني، كذلك عاد الفستان الأسود يلوح في أفق الموضة من جديد، بالقماش الشفاف والقصة الميدي الخريفية الرائعة.

البدلة القماش بستايل جديد

كما لاحظنا انطلاق البدلة القماش ضمن أهم التصميمات، بالبنطلون الفضفاض والسترة القصيرة من دون أكمام، تقترن مع الحذاء ذي الكعب العالي المتكتل، والحقيبة القصيرة ذات اليد المجدلة.

القميص الكاروهات

ولم يغيب القميص الكاروهات عن الساحة، بل عاد بالوان قاتمة ومربعات صغيرة، لتنسقيه على حقيبة الظهر السوداء الأنيقة، كذلك أعلنت القبعات الصغيرة عن قدومها في مواسم الموضة القادمة، لتقترن بالبلوزة الحرير على التنورة الجلدية.

الفستان القصير

وعاد الفستان القصير بنقشات متناقضة، بقصة البلوزة المقفولة من العنق بطبعة النقاط الصغيرة، على التنورة ذات الثنيات بطبعة المربعات الكبيرة، ولتكتمل الأناقة نسقيه مع الحذاء الرياضي وحقيبة الصندوق العملية.

البنطلون المطرز

وهيمن البنطلون المخمل المطرز بالزهور البارزة، على ستايل الشارع من جديد، وعاد التيشيرت المطبوع بالجبال والمناظر الطبيعية، ليزين أجساد الأنيقات في كل حدب وصوب.

حقيبة الإبط

وبعثت حقيبة الإبط للحياة من جديد، والحقيبة ذات اليد المجدلة والمقبض المعدني بأحرف من العلامة التجارية، فضلا عن حقيبة الخصر الأنيقة، كذلك عاد الصندل المكشوف والحذاء ذو الكعب العريض، كأبرز السمات المتواجدة على ساحة الموضة.

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