أفضل الأوقات لممارسة الجنس

وجدت دراسة اجريت في جامعة فلوريدا أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والذين يحاولون أن يصبحون أكثر لياقة. يزداد لديهم الشعور بتقدير الذات والشعور بالثقة مما يجعلهم أكثر نشاطا وثقة بالنفس في السرير . لذلك ينصح الخبراء بممارسة الجنس بعد ممارسة التمارين الرياضية، فما هي الاوقات الأخرى التي ينصح بها الخبراء:

اليوم الذي يسبق دورتكِ الشهرية

يبدو هذا غير منطقي لكن اليوم الذي تكونين فيه أكثر عرضة للحصول على هزة جماع رائعة و مذهلة هو في الواقع اليوم الذي يسبق بدء دورتك الشهرية. عندما يجعل تراكم الدم رحمك ثقيلاً، تصبح التقلصات أكثر وضوحاً أثناء هزة الجماع، تميل أنسجة الشفرتين والبظر لديك إلى أن تكون أكثر حساسية عند الاحتفاظ بالسوائل، اقنعي نفسكِ بتجربة الجنس حتى لو كنتِ تشعرين بالضيق وغير الراحة، لأن الجنس قد يشعرك بالبهجة والارتياح.

يوم الاجازة

إذا كنتِ تريدين للجنس أم يستمر فترة أطول، فالوقت الأفضل هو الاجازات الطويلة عندما لا يكون لديكما عمل. الجنس السريع قد يكون جيدا ولكن ليس بنفس فائدة الجلسة الطويلة من الجنس. المداعبة هي المفتاح لذلك حاولا استغلال الاجازة لممارسة الجنس بشغف بعيدا عن المسؤوليات والضوضاء.

في الصباح

عادةً يستيقظ أغلب الرجال وعضوهم في حالة انتصاب، فإذا كنتِ تريدين إثارة زوجكِ فبدلاً من جعله ينتظر طوال اليوم قومي بضبط المنبه 10 دقائق مبكراً واحصلي على جنس رائع سريع في الصباح. "بينما تتقدم النساء في العمر فإنهن يملن إلى الشعور بمزيد من التعب في الليل لذلك فإن ممارسة الجنس في المساء ليست أمراً مفضلاً بدرجة كبيرة.

